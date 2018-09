Wir machen den Wald schön für Sie!

Brilon-Totallokal: Exkursion zur Waldästhetik

brilon-totallokal: Der Wald hat auf die Menschen eine ganz besondere Wirkung. Er sorgt für Entspannung, Erholung und fördert die Gesundheit. Dies hängt stark mit der ästhetischen Ausstrahlungdes Waldes zusammen. Doch welche Baumarten und Strukturen sind diejenigen, welche die größte Erholung und die schönste Ästhetik mit sich bringen?

Genau um diese Frage geht es in der Wanderung. Es werden verschiedene Waldstrukturen und Besonderheitendes Waldes vorgestellt. Daraufhin sollen die Exkursionsteilnehmenden einen Fragebogen ausfüllen, sodass festgestellt werden kann, welche Ausprägungen des Waldes besonders positiv bewertet werden. Ziel ist es daraufhin, dass der Wald in Zukunft so gestaltet wird, wie die Besucher es gerne hätten.

Nach rund 2,5 Kilometern erwarten Sie Getränke und kleine Snacks. Wer mag, kann dann gemeinsam den Weg zurückwandern, um die Eindrücke zu vertiefen. Teilnehmende, die nicht so gut zu Fuß sind, werden durch kleine Busse zurück zum Parkplatz gefahren.

Würden Sie gerne mehr über die Entstehung und Bedeutung der verschiedenen Waldstrukturen erfahren und ihre Meinung dazu äußern? Dann freuen wir uns sehr, wenn Sie an der Exkursion teilnehmen. Unser Ziel ist es, Ihre Wünschemit in den Waldbau der Zukunft mit einzubauen.

Leiterin:Katharina Laing (HAWK Göttingen)

Termin: 13. Oktober 2018 von 10 bis 12 Uhr

Dauer: 2-3 Stunden

Länge: ca. 5 km (Abholmöglichkeit nach 2,5 km besteht)

Treffpunkt: Parkplatz Petersborn (Wasserbehälter)

Sonstiges: Dem Wetter angepasste Kleidung; bei Unwetter wird die Exkursion verschoben

