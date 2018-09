50 Jahre Hundesportverein Brilon, Tag der offenen Tür

Brilon-Totallokal: Der Hundesportverein Brilon feiert sein 50 jähriges Vereinsjubiläummit einem Tag der offenen Tür am Sonntag, den 07.Oktober 2018.

brilon-totallokal: Im Jahr 1968 wurde der HSV Brilon unter dem Vorsitz des ehemaligen Polizeimeisters und Diensthundeführes Edgar Fröhlich gegründet und schloss sich dem Verband der Gebrauchshundsportvereine (DVG) an. Zunächst trainierten die Hundefreunde auf einer Wiese in Petersborn-Gudenhagen, nach kurzer Zeit auf eine Wiese in Altenbrilon, dem heutigen Briloner Friedhof.

1969 konnte von dem Briloner Landwirt Schulte-Schabell eine 6600m² große Wiese in der Balgert mit einem alten Schafstall, der dann nach und nach zum Clubheim ausgebaut wurde, gepachtet werden. Durch die Erweiterung des Industriegebietes musste dieses Gelände (heute Standort Sägewerk Egger) 1995 wieder verlassen werden. Nun kaufte der Verein 1993 ein 8500 m² großes Grundstück am Thülener Bruch. Die Volksbank Thülen stellte ein Darlehn von 70.000 DM bereit, der Spatenstich erfolgte im April 1994. In rund 3000 Arbeitsstunden Eigenleistung entstand ein 120m² großes, massiv gebautes Vereinsheim. Somit erfolgte der Umzug im April 1995, die Umzäunung und die Anpflanzungen erfolgten unmittelbar.

Das Vereinsleben gestaltet sich bis heute sehr rege, es werden Seminare, Prüfungen, Vergleichswettkämpfe, Landesverbands-Jugendzeltlager, Kreismeisterschaften, Landesmeisterschaften und Deutsche Meisterschaften durchgeführt.

Zum Tag der offenen Tür laden wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner sowie die Bevölkerung am Sonntag, den 07. Oktober ab 12°° Uhr am Thülener Bruch 10 recht herzlich ein.

Ein breitgefächertes und kurzweiliges Programm wird den Zuschauern einen Einblick in die Hundeausbildung und den verschiedenen Sportarten geben.

Es werden Vorführungen in der Basisarbeit (Grundausbildung), dem Gebrauchshundesport und im Bereich Obedience, erfolgen. Besonders freuen wir uns auf die Unterstützung der Polizei NRW.Diese präsentiert mit ihren Diensthundeführerinnen und Diensthundeführern durch äußerst interessante Vorführungen die Arbeit im Diensthundewesen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch; für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Quelle: Friedhelm Schlüter, 1.Vorsitzender Hundesportverein Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon