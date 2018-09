CDU besucht Bauschlosserei Hillebrand

Brilon-Totallokal: Im Rahmen seiner Sommertour hat der geschäftsführende Kreisvorstand der CDU auch Halt in Bigge gemacht

brilon-totallokal: Bei der Bauschlosserei Hillebrand GmbH & Co. KG begrüßten die Geschäftsführer Carsten und Wolfgang Hillebrand die Gruppe, um über die Arbeit und die Geschichte des Unternehmens zu informieren.

Der Betrieb hat eine beträchtliche Entwicklung durchgemacht: Angefangen in einer Garage in Helmeringhausen, konnte Wolfgang Hillebrand sein Unternehmen über die Jahre zu einem Meister- und Ausbildungsbetrieb mit 28 Mitarbeitern ausbauen. Großen Wert legen die Geschäftsführer auf Flexibilität in der Anfertigung: „Grundsätzlich wird alles darangesetzt, dass alle erdenklichen Ideen aus Stahl umgesetzt werden können“, so Wolfgang Hillebrand. Das zeigt auch die breite Produktpalette, die Fertigungsfelder wie Treppen, Geländer, Balkone, Edelstahlfertigung und Sonderkonstruktionen für Spezialfahrzeuge abdeckt. In einer Betriebsbesichtigung konnten sich die CDU’ler davon ein Bild machen.

Dazu sagt der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff: „Was aus einer Idee, der richtigen Portion Mut und einem gesunden Unternehmergeist entstehen kann, zeigt die Geschichte der Firma Hillebrand. Unternehmen wie diese sind das Rückgrat der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen und besonders im Sauerland. Deshalb ist es in der Politik unsere wichtigste Aufgabe, diesen Unternehmen die nötigen Freiheiten zu geben und bürokratische Hürden abzubauen.“

Die Sommertour des geschäftsführenden Kreisvorstandes findet jährlich statt und dient vor allem dem Austausch mit der heimischen Wirtschaft. Schwerpunkte in diesem Jahr waren vor allem Unternehmen und Organisationen im Bereich Olsberg und Bestwig.

Quelle: CDU-Kreisverband Hochsauerland

