IHK ehrt beste Azubis und Weiterbildungsabsolventen

72 Auszubildende und 11 Weiterbildungsabsolventen sind für ihre hervorragenden Leistungen in den Abschlussprüfungen von der IHK Arnsberg ausgezeichnet worden.

„Damit haben Sie sich beste Vorrausetzungen für ihren beruflichen Wege geschaffen. Sie sind die Besten unserer Region und haben allen Grund, stolz auf sich zu sein“, gratulierte IHK-Präsident Andreas Rother den jungen Menschen während der Feierstunde im Jagdschloss Herdringen. An dieser nahmen auch IHK-Hauptgeschäftsführerin Dr. Ilona Lange, Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner und Bestwigs Bürgermeister Ralf Péus teil.

Andreas Rother nutzte die Gelegenheit, allen zu danken, die die Auszubildenden und Weiterbildungsteilnehmer auf ihrem Weg unterstützt haben: Familie und Freunden, Berufsschullehrerinnen und -lehrer sowie den vielen Ehrenamtlichen in den Prüfungsausschüssen der IHK.

Lob für die Spitzenleistungen der jungen Menschen gab es auch von Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner: „Das ist ein wichtiger Mosaikstein auf Ihren Wegen, der bleibt.“ Er appellierte an die Azubis und Weiterbildungsbesten, die Chancen, die sich daraus ergeben, zu nutzen: „Gucken Sie sich die Welt an, aber auch wir hier haben viel zu bieten. Sie sind immer herzlich willkommen.“

Luisa Rölleke möchte ihre Heimat nicht aus den Augen verlieren: Die Marsbergerin hat bei Impuls Küchen in Brilon ihre Ausbildung zur Industriekauffrau mit Bravour absolviert und gehört damit zu den Besten im Hochsauerlandkreis. „Das hat mich sehr gefreut“, sagte die 21-Jährige. „Die Ausbildung hat mir sehr gut gefallen, weil sie so abwechslungsreich war.“ Und auch wenn sie jetzt ein duales BWL-Studium beginnen wird: Die Region verlassen, das möchte Luisa Rölleke derzeit nicht: „Ich habe mich für ein duales Studium entschieden, weil es mir bei Impuls Küchen gut gefällt.“

Lena Willeke hat mit ihrem hervorragenden Ergebnis gar nicht gerechnet: Die 21-Jährige gehört als Geprüfte Fremdsprachenkorrespondentin zu den besten Weiterbildungsabsolventen. „Das war ein spannendes Angebot und ich denke, dass Englisch als Fremdsprache in der Berufswelt immer wichtiger wird“, sagte Lena Willeke. Die Weiterbildung wird am Mariengymnasium in Kooperation mit der IHK Arnsberg angeboten. Derzeit absolviert die Arnsbergerin bei der Firma Wepa ein duales VWA-Studium und kann sich ihre berufliche Zukunft sehr gut bei ihrem Ausbildungsbetrieb vorstellen.

Zwei Erfolgsgeschichten, die stellvertretend für alle stehen. In lockeren Kurzinterviews, die IHK-Geschäftsbereichsleiter Klaus Bourdick führte, stellten die „Super-Azubis“ und Weiterbildungsbesten ihre Berufe, ihren Werdegang und ihre Ziele für die Zukunft vor.

Andreas Rother appellierte an die jungen Menschen, am Ball zu bleiben: „Seien Sie neugierig und verlieren Sie nicht den Spaß daran, Neues zu lernen. Wir, die Unternehmen, freuen uns auf Sie.“ Im Anschluss an den offiziellen Teil kamen „Super-Azubis“, Weiterbildungsbeste und Gäste, zu denen auch Dieter Berndt, Daniela Overhage, Berthold Hohmann, Volker Dietrich und Carsten Placht vom IHK-Berufsbildungsausschuss gehörten, ins Gespräch.

Die besten Auszubildenden und die besten Absolventen einer Weiterbildungsprüfung wurden von der IHK Arnsberg im Jagdschloss Herdringen geehrt.

Quelle: Brunhilde Schwengler, Industrie- und Handelskammer Arnsberg

