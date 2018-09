Spannende Exkursion in die „Südsee“

Brilon-Totallokal: Zum Tag des Geotops, am 16. September 2018, fanden sich 25 interessierte Naturfreunde am Museum Haus Hövener in Brilon ein.

brilon-totallokal: Gemeinsam mit dem Geologischen Dienst NRW organisierten das Briloner Museum und der Heimatbund Semper Idem – wie jedes Jahr – eine spannende Exkursion zu diesem Tag.

Vor 40 Jahren wurden in Brilon-Nehden die Knochen der Iguanodonten gefunden, einer Sauriergattung, die in der Kreidezeit lebte. Startpunkt der Exkursion war deshalb die Iguanodon-Fundstelle in Nehden. Die Fachleute vom Geologischen Dienst NRW konnten viele Fakten zum Thema Fund- und Grabungsgeschichte erläutern. Weiter führte der Naturweg an den Klippen der ehemaligen devonischen Riffe bis zum Almer Quellgebiet. Klaus Hansen aus Alme, ein Kenner der speziellen Flora und Fauna, begleitete die Gruppe mit seinen spannenden Ausführungen und seinem detaillierten Fachwissen.

Die Organisatoren boten durch verschiedene Anschauungsobjekte immer wieder ein genaues Bild der geologischen – und paläontologischen Besonderheiten der Region. „Es besteht jederzeit die Möglichkeit, sich über diese Themen in der umfassenden Daueraustellung des Museums zu informieren“,

lud Diplom Geologin Annette Bette vom Museum Haus Hövener die Teilnehmer der Exkursion ein.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag – 11 bis 17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung.

Quelle: Apollonia Held-Wiese, Museum Haus Hövener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon