„schoolOFF – BrilON“ mit Frank Wilde

brilon-totallokal: Am Freitag den 19. Oktober 2018 sind alle Auszubildenden, die in diesem Sommer ihre Ausbildung in Brilon begonnen haben, ins Bürgerzentrum Brilon eingeladen. „Jedes Jahr starten über 200 junge Menschen ihre Ausbildung in Brilon. Viele dieser Jugendliche kommen weder aus der Kernstadt, noch aus den Dörfern, sondern von außerhalb. Wir möchten mit den Jugendlichen den Start ins Berufsleben in Brilon und in den neuen Lebensabschnitt feiern;“ so, die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung ins Leben gerufen hat die BWT – Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, zusammen mit der Unternehmensinitiative Big Six Brilon. „Im letzten Jahr konnten wir erstmals 150 Jugendliche begrüßen. Diese Quote hoffen wir halten zu können, es wird wieder viel geboten.“, so die Organisatoren.

Als prominente Redner konnte Deutschlands Erfolgscoach Nummer 1 – Frank Wilde gewonnen werden. Er wird den jungen Menschen Tipps mit auf den Weg geben, wie sie ihr sein Ziel erreichen können. Einlass am 19. Oktober ist ab 16:30 Uhr. Der offizielle Teil dieser Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Nach dem offiziellen Teil folgt ein kleiner Imbiss, um sich in lockerer Atmosphäre kennenzulernen, sich zu vernetzen und interessante Impulse für die Ausbildung zu erhalten. Im Anschluss sind die Jugendlichen dann zu einer geschlossenen Feier in die Ratsschänke eingeladen. Die vor allem bei Jugendlichen angesagte Location lockt mit dem in Brilon bekannten DJ BlackSmith. Für gute Stimmung sowie ausreichend Getränke und Speisen ist hier definitiv gesorgt.

„Wir hoffen, dass möglichst viele Briloner Unternehmen ihre neuen Auszubildenden für diese Veranstaltung anmelden. Wir sind überzeugt, dass wir ein attraktives Programm für Jugendliche bieten können. Wir möchten den jungen Menschen zeigen, dass sie im Arbeitsleben der Stadt Brilon angekommen sind und ein Gemeinschaftsgefühl unter den Jugendlichen erzeugen.“, so Wirtschaftsförderer Oliver Dülme.

Während der Veranstaltung wird noch ein Gewinnspiel durchgeführt. Die Sieger werden am Abend in der Ratsschänke bekannt gegeben. Die Jugendlichen können sich auf zahlreiche lukrative Preise freuen.

Aus organisatorischen Gründen können nur angemeldete Jugendliche an allen Programmpunkten teilnehmen. Es wird daher um Anmeldungen bei der BWT – Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, Herrn Oliver Dülme, Derkere Straße 10a, 59929 Brilon. Telefon: 02961/969920 E-Mail: o.duelme@brilon, bis zum 15.10.2018 gebeten.

Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie unter www.brilon-wirtschaft.de.

