Fünfmal auf dem Treppchen

Brilon-Totallokal: Fünfmal standen die Leistungsturnerinnen des TSV Bigge-Olsberg bei den diesjährigen Gaumeisterschaften in Belecke auf dem Treppchen

brilon-totallokal: Ausrichter der sportlichen Veranstaltung im Sauerländer Turngau war am Samstagvormittag der TV Belecke. Insgesamt 40 Leistungsturnerinnen aus den vier Vereinen TV Brilon, TV Jahn Fröndenberg, dem TSV Bigge-Olsberg sowie dem TV Belecke gingen pünktlich um zehn Uhr nach der Kampfrichterbesprechung an die Geräte, um ihr Können in der Leistungsklasse zwei (LK2) und Leistungsklasse vier (LK4) unter Beweis zu stellen.

Es galt auf dem großen Wettkampf zwei Wochen vor den Herbstferien in olympischer Reihenfolge am Spannbarren, Schwebebalken, Boden und Sprungtisch die hart trainierten Küren vorzuturnen und von den jeweiligen Kampfgerichten bewerten zu lassen. Nach drei Stunden, der Wettkampf verlief unter optimalen Bedingungen, standen dann auch die neuen bzw. alten Gaumeisterinnen fest.

Im Jahrgang 00 siegte Kathrin Patzsch souverän in der Leistungsklasse LK2 mit 47,8 Punkten, dicht gefolgt von Jenny Schulz mit 46,7 Punkten, die sich damit den zweiten Platz auf dem Treppchen erturnte. Die beste Tageswertung ging zugleich an die 18-jährige Kathrin Patzsch vom TSV Bigge-Olsberg.

In der LK4 verpassten die TSV-lerinnen im Jahrgang 05/06 knapp den ersten begehrten Podiumsplatz. Gemeinsam mit 45,1 Punkten belegten Sina Stanke und Lorina Schmidtke Platz zwei, der vierte Platz ging mit 44,7 Punkten an Liv Hagen. Sarah Normann belegte mit 38,9 Punkten Platz zehn.

In der Altersklasse 07/08 erturnten sich Laura Normann und Sina Niggemann mit 39,7 Punkten Platz vier, Nora Hüske mit 39 Punkten Platz sechs, Paula Hilbert mit 38,6 Punkten Platz sieben und Aimee Wetzel mit 35,4 Punkten Platz elf. Bei den kleinen Turnerinnen im Jahrgang 09 stand Luisa Potthoff mit 35,9 Punkten auf Platz drei.

Für die Leistungsturnerinnen des TSV Bigge-Olsberg bedeuteten die Gaumeisterschaften 2018 verletzungsbedingt zwar nicht den ganz großen Erfolg. Trotzdem können sich die Turnerinnen gemeinsam mit ihren Trainerinnen Barbara Richter und Claudia Metten über die Platzierungen freuen und nun wohlverdient auf die Bezirksmeisterschaften als auch die Relegation vorbereiten.

