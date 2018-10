Kodokan Zuhause nicht bezwingbar!

Brilon-Totallokal: Olsbergs schlägt Zuhause Siegerland und erreicht Remis gegen Rauxel

brilon-totallokal: Der Kodokan Olsberg empfing zur zweiten Landesligarunde am 30.09. Zuhause die Judoka aus Rauxel und das Team JV Siegerland 2. Vor den Augen der Gastgeber unterlagen zunächst die Siegerländer gegen Rauxel klar mit 3 zu 7.

Anschließend griff der Kodokan gegen die Judoka Rauxel ins Geschehen ein. Die Partie entwickelte sich zum spannenden Duell auf Augenhöhe, bei dem auch der Poker um die richtige Aufstellung ausschlaggebend wurde. Zur Halbzeit lag Olsberg 2 zu 3 zurück und hielt durch Siege von Nico Berkenkopf und Ralf Engemann den Anschluss. Mit drei Auswechslungen sollte nun die Wende erzwungen werden, was dank der Siege von Can Albayrak, Tobias Klappert und im letzten Kampf noch durch Kilian Schulte tatsächlich gelang. Das 5 zu 5 Unentschieden ging letztlich durch die geschlossene und ausgeglichene Mannschaftsleistung gegen das starke Rauxel völlig in Ordnung.

Die JV Siegerland 2 stand Olsberg nun im letzten Vergleich des Tages gegenüber. Die Hinrunde wurde von den Hausherren klar dominiert. Can Albayrak, Tobias Klappert und Nico Berkenkopf lösten ihre Aufgaben bestens und brachten den Kodokan gemeinsam mit Kilian Schulte (gewann kampflos) mit 4 zu 1 in Führung. Selbst der 1 Punkt war noch schmeichelhaft für die Gäste, denn Ralf Engemann hatte nach toller Energieleistung nur äußerst knapp den Punkt abgeben müssen. In der Führung lag aber nun auch die Tücke, denn Olsberg verlor etwas die Spannung und geriet in den Rückkämpfen durch vermeidbare Niederlagen noch arg in Bedrängnis. Um so besser, dass Can Albayrak einen herausragenden Tag erwischte und hier seinen dritten Sieg einfahren konnte, was am Ende ein 6 zu 4 Erfolg über die Siegerländer bedeutete.

Kodokan Olsberg ist nach seinem Heimkampf ohne Niederlage hochzufrieden und erlebte wiedermal stolz eine gelungene Ausrichtung, tolle Atmosphäre und zahlreiche Unterstützung in der heimischen Sekundarschulturnhalle. Nach zwei Kampftagen und einer Bilanz von drei Siegen, einem Remis und einer Niederlage stehen die heimischen Judoka sicher im oberen Tabellendrittel der Landesliga Arnsberg. Die nächste Runde findet am 3. November statt, wenn es für den Kodokan auswärts zum Duell gegen den BSV Dortmund geht.

Quelle: Stefan Drinhaus

