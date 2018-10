Axel Reuber, Vorstand der Stadtwerke Brilon übergab Scheck an die Rektorin des Grundschulverbandes

Brilon-Totallokal: Der Grundschulverbund erhielt einen Scheck über 75 Euro

brilon-totallokal: Die Stadtwerke Brilon haben zum 9. Bambini-/Schülerlauf im Rahmen des Altstadtfestes am 31. August pro angemeldetem Schüler/in der jeweiligen Schulen 1,50 Euro für die Klassenkasse gespendet. Der Grundschulverband Thülen-Alme-Hoppecke hat am Schülerlauf erfolgreich teilgenommen.

Hierfür erhielt der Grundschulverbund einen Scheck über 75 Euro. Axel Reuber (li.), Vorstand der Stadtwerke Brilon, übergab gemeinsam mit Katrin Elsholz, Marketingabteilung Statdwerke, und Hans-Joachim Meier von adiepro den Scheck am 1. Oktober in den Räumlichkeiten der Stadtwerke Brilon an die Rektorin des Grundschulverbandes, Gabi Lange.

Quelle: Peter Kasper

