Schminkschul-Workshop bei der VHS Olsberg

brilon-totallokal: In diesem Kurs lernen die Teilnehmerinnen Schritt für Schritt, wie man Grundierung, Lidschatten und Lippenstift perfekt aufträgt. Unter fachkundiger Anleitung wird die typgerechte Schminktechnik vermittelt. Anschließend erstellen die Teilnehmerinnen selbst ein Tages- und Abend-Make-up. Der Workshop findet am Samstag, den 13. Oktober, von 10:00 bis 14:45 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle in Olsberg statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch / Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

