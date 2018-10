Kurzfristig zum Katastrophen-Helden werden

Brilon-Totallokal: Letzte Plätze für Kurzentschlossene beim kostenlosen Kompaktlehrgang „Katastrophen-Helfer(in) an vier Wochenenden“ des DRK

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis – Am Samstag, den 06.10. lädt das Deutsche Rote Kreuz um 9 Uhr alle Interessierten ab 16 Jahren zum Start des Kompaktlehrgangs „Katastrophen-Helfer(in) an vier Wochenenden“ in die Kolpingstraße 11 in Meschede ein. Es werden interessante Informationen zum Roten Kreuz vermittelt und wichtige Einblicke in die attraktiven ehrenamtlichen Aufgaben gegeben. Ziel der Ausbildung ist es, die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, bei Katastrophen wie Schneechaos, Sturmschäden, Hochwasser, Evakuierungen, Unfällen, Brandkatastrophen oder länger andauernder Stromausfall als kompetentes Mitglied eines starken Teams helfen zu können.

Am ersten Wochenende der Ausbildung, die am Sonntag um 9 Uhr fortgesetzt wird, werden eine Einführung ins Rote Kreuz gegeben sowie organisatorische und fachliche Grundlagen des Bevölkerungsschutzes vermittelt. Die weiteren drei Wochenendtermine werden mit den Teilnehmenden zusammen festgelegt, um Details für frei wählbare Aufgaben in den Bereichen Betreuung, Verpflegung sowie Technik zu erlernen. Diese Kenntnisse bilden die Basis, um überall schnell und kompetent Menschen in Not zu helfen.Der Lehrgang ist – wie alle Aus- und Fortbildungen für Ehrenamtliche beim Roten Kreuz – kostenlos.

Wer Interesse hat, das Rote Kreuz im Hochsauerlandkreis wohnortnah heldenhaft im Katastrophenfall zu unterstützen, kann sich kurzfristig bei der Service-Hotline 02 91 / 902 492 04 oder per E-Mail an info@drk-im-hsk.de anmelden.

Quelle: i.A. Hinrich Riemann, Referent für Freiwilligenmanagement DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon