Die Volksbank Geschäftsstellen von oben

Brilon-Totallokal: Kleine Ausstellung zeigt, was Drohnen alles können

brilon-totallokal: Brilon. Büren. Salzkotten.Der eigenen Website ein neues Gesicht geben – wie viele andere Unternehmen möchte auch die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten den Internetauftritt immer neu und abwechslungsreich gestalten. Dafür hat sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: die Geschäftsstellen zeigen, wie sie sonst nur die Vögel zu Gesicht bekommen, und zwar mit Hilfe einer Drohne.

Helmut Lesen, Geschäftsführer von PicturePilotPro, ist darauf spezialisiert genau solche Projekte zu verwirklichen und lichtete alle Geschäftsstellen der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten mit seiner Drohne ab – und das in gestochen scharfer Qualität. Deshalb hat sich die Volksbank dafür entschieden, die Fotos der Hauptstellen Brilon, Büren und Salzkotten nicht nur in digitaler Form darzustellen, sondern die Medien auf Leinwände drucken zu lassen und sogar eines der Fotos in einem beleuchteten Acryl Rahmen zu präsentieren. Bestaunen können die Besucher der Hauptstellen alle drei Werke im Oktober, November und Dezember. Eine kleine Ausstellung zeigt die drei gedruckten Fotos im Oktober in Salzkotten, im November in Brilon und im Dezember in Büren.

Besucher, die sich selbst für Drohnenaufnahmen ihrer Häuser oder Unternehmen interessieren können Helmut Lesen unter http://www.picturepilotpro.de/kontakt.htm kontaktieren und mehr Informationen zu den Preisen und Voraussetzungen erhalten. Einen Überblick über alle Drohnen-Aufnahmen der Geschäftsstellen können unter https://www.vb-bbs.de/wir-fuer-sie/filialen-ansprechpartner/filialen/uebersicht-filialen.htmlauf der Seite der jeweiligen Geschäftsstelle aufgerufen werden.

BU.: Die Drohnen-Aufnahme der Geschäftsstelle Haaren

Quelle: Edith Jedrzejewski, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon