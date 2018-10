Erlebnisreiche Herbstferien mit „Brilon natürlich“

Brilon-Totallokal: Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an…und „Brilon natürlich“ startet mit seinem Herbstprogramm!

brilon-totallokal: „Mitmachen“ heißt das Motto, denn 25 Veranstaltungen in den Ferien bringen Spaß, Abenteuer und jede Menge Abwechslung,

Spannende Aktionen über und unter Tage sowie Streifzüge im Wald oder auf dem Rothaarsteig warten, und Eindrucksvolles kann man auch drinnen erleben, wenn das Wetter mal nicht mitspielt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und ganz nebenbei: Mitmachen dient der Gesundheit!

Den Anfang macht der 4. Brilon – Olsberger Wanderherbst mit Touren unserer Geoparkführerinnen auf verwunschenen Routen. Da gilt das Motto: Sinne einschalten! Das machen am ersten Wochenende auch die Esel „Festus“ und „Friedel“, die mit der Waldfee auf ihrem Erlebnispfad tanzen.

Wochentags darauf geht es Schlag auf Schlag! Die Auswahl ist riesig!.

Morgens heißt es zum Beispiel an der Kletterwand in der JH: Einfach mal abseilen! Und abends sind in Nehden die Nachtschwärmer in Aktion.

Experimente gefällig? An Hiebammen Hütte kann man erproben, warum Ahornsamen und Klettfrüchte Vorbilder für Entdeckungen waren. Natur macht eben erfinderisch!

Das ist auch die Devise, wenn am Hölsterloh der „Rucksack voller Walderlebnisse“ geschnürt wird. In der Kita St.Maria im Eichholz heißt es beim Yoga für Kinder „Tierisch bewegt!“ Neben der Isomatte dürfen auch Kuscheltiere mitgebracht werden.

Gleich viermal besteht Gelegenheit zu einer „Reise in Brilons Unterwelt“. Eine Expedition führt in die faszinierende Welt der Rösenbecker Höhle.

Auch das Wald-Atelier in der Hilbringse öffnet wieder. Auf der Suche nach Wintervorräten geht’s durchs Unterholz. Heraus kommt eine echte Waldkünstler-Aktion.

Die Spuren der Gebrüder Grimm erkunden in diesem Jahr die Wanderbaren Märchen des SGV, und neugierige Kinder können sich auf eine spannende Tour freuen.

Die garantieren auch unsere Ranger. Sie vermitteln auf dem Weg zur Feuereiche, wie im Wald Wärme wächst oder im Bürgerwald, welche Geheimnisse ein Streifzug enthüllt.

Die Feuereiche ist auch Treffpunkt für ein besonderes Abenteuer mit der Naturschule. Wer ist mutig und hat Lust auf ein Wildnis Biwak mit einer Übernachtung im Wald? Nur Mut! Langeweile ist dabei ein Fremdwort.

An der „Hohen Anna“ startet eine Entdeckungstour. „Auf der Suche nach Bernd der Buche“ lautet das Motto. Was steckt da wohl hinter? Und auch „Radio Fuchs ist on air“. Im Raum der Funkamateure gibt es Einblicke in ein spannendes Hobby.

Das Team der Stadtbibliothek weiß, was Upcycling heißt. Da werden aus alten Büchern witzige Dinge gemacht. Die Devise:„Aus alt mach schön“.“ #in90Minutenhandgemacht.“

Im Museum Haus Hövener startet eine Tour für neugierige Besucher durch unsere Stadt. „Auf den Spuren der Hanse“ ist eine echte Einstimmung auf die Hansetage 2020. Dort im Museum, der Schatztruhe am Marktplatz, können Jung und Alt auch über unser Iguanodon – Baby staunen. Einmalig: Saurier im Sauerland!

Was wäre der Indianersommer ohne unsere Lamas! Nach einer Tour auf den Spuren der Inkas wartet am Lagerfeuer sogar eine peruanische Spezialität – echt indianisch eben!

Nachdem der Besenbinder in der Hilbringse seine Gäste empfangen hat, lädt zum Abschluss der Erlebnis – Bauernhof Bals in Altenbüren zum Kürbisschnitzen für Groß und Klein. Für Spezialitäten aus dem Sauerland ist dabei bestens gesorgt.

Das trifft mit Sicherheit auch auf das letzte große Ereignis dieses Jahres zu, den Waldweihnachtsmarkt an Hiebammen Hütte am Rothaarsteig vom 13. – 16. Dezember.

Die Angebote in den Herbstferien sind für Gäste und Einheimische aller Alterstufen geeignet. Insbesondere Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen.

Das Programmheft gibt es bei der BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus) oder im Internet unter www.brilon-tourismus.de. Die Anmeldungen zu den Veranstaltungen werden unter 02961 96990 entgegengenommen.

Quelle: Friedel Schumacher

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon