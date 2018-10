VHS – Kurse

Brilon-Totallokal: Ferienkurs: Roboter-Workshop für Kinder ab 10 Jahren

brilon-totallokal: In diesem Ferien-Workshop der VHS Olsberg entwerfen und bauen die Kinder Roboter mit Fischertechnik-Baukästen. Die Roboter werden mit Servos und Elektromotoren bewegt und reagieren auf Tast- und Lichtsensoren. Sie können z. B. Gegenstände greifen, Farben erkennen, einer Linie folgen und auf einem Tisch fahren, ohne herunterzufallen.

Zum Kursende können die Roboter Eltern und Freunden präsentiert werden. Der Kurs findet von Montag, den 22. Oktober, bis Donnerstag, den 25. Oktober, jeweils von 09:30 bis 12:30 Uhr in der Olsberger VHS-Geschäftsstelle statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Start der Webinare zur beruflichen Weiterbildung bei der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

brilon-totallokal: Flexibel von zu Hause aus die berufliche Bildung voranbringen? Das ist mit den XPert-Business-Webinaren, die die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg anbietet, kein Problem. Die Teilnehmenden können bequem von zu Hause aus fundierte kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kompetenzen erwerben. Und das Beste: Die Webinare finden unabhängig von der tatsächlichen Teilnehmerzahl garantiert statt.

Die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg bietet in diesem Semester wieder insgesamt 13 XPert-Business-Webinare an. Ob Finanzbuchführung, Controlling, betriebliche Steuerpraxis oder Personalwirtschaft: Die Webinare decken ein breites Spektrum kaufmännischer Kompetenzen ab. Eine Prüfung zum Abschluss des Online-Lehrgangs ist auf Wunsch ebenfalls möglich. Alle Webinare starten am Dienstag, den 13. November, und finden an 20 Abenden jeweils dienstags und donnerstags von 18:30 bis 20:30 Uhr statt. Zwischen dem 1.11. und dem 12.11. können die Teilnehmenden mit ihrem PC oder Notebook einen Vorab-Techniktest durchführen, bei dem die VHS bei Bedarf gerne behilflich ist. Weitere Informationen und Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich. Dort finden Interessierte auch ein Video mit weiteren Informationen.

Ferienkurs: Tastschreiben am Computer in 15 Stunden

brilon-totallokal: In diesem Ferienkurs der VHS Brilon erlernen die Kinder das „10-Finger-Tastschreiben“ am Computer. Um das Tastschreiben blind zu beherrschen, benötigt man auf herkömmliche Art ca. 30 Ustd. Ein Trainingsprogramm, welches auf neuartigen wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert, führt zu einem wesentlich schnelleren Erlernen der Tastatur. Bei dieser Methode werden Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis gleichzeitig aktiviert und somit das gesamte Tastaturfeld schnell und präzise eingeprägt. Der Kurs richtet sich an Kinder im Alter von 8-12 Jahren und findet von Montag, den 22. Oktober, bis Freitag, den 26. Oktober, jeweils von 09:15 bis 11:30 Uhr im EDV-Raum des Volksbankcenters statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

VHS-Webinar " Excel – Mit Tabellen arbeiten"

brilon-totallokal: Die VHS Brilon bietet ein entgeltfreies Webinar zum Thema „Excel – Mit Tabellen arbeiten“ an. Themen des anderthalbstündigen Online-Angebots sind unter anderem die Arbeit mit der neuen Tabellenfunktionalität, die effiziente Bearbeitung großer Tabellen, die Konvertierung von Tabellen und Bereichen sowie die optimale Nutzung der integrierten Filter- und Sonderfunktionen. Das Webinar findet am Freitag, den 26. Oktober, von 19:30 bis 20:15 Uhr statt. Das Angebot ist entgeltfrei, eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Fit-fürs-Büro-Kurs bei der VHS Brilon

brilon-totallokal: In vielen Büros sind Word, Excel und PowerPoint die am häufigsten benutzten Programme. Die VHS Brilon bietet einen Kurs an, der den Umgang mit den drei Programmen anhand praxisbezogener Beispiele vermittelt. Er wendet sich insbesondere an Interessierte, die vorhandene Kenntnisse auffrischen oder vertiefen möchten. Die Teilnehmenden erhalten leicht nachvollziehbare Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie viele nützliche Tipps und Tricks zum effizienten Einsatz der Programme. Teilnahmevoraussetzungen sind gute EDV-Kenntnisse. Der Kurs beginnt am Montag, den 29. Oktober, und findet an zehn Abenden jeweils montags und mittwochs von 19:00 bis 21:15 Uhr im EDV-Raum des Briloner Volksbankcenters statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

