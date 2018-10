Gut besuchtes CDU-Familienfest

Brilon-Totallokal: Das zwölfte Briloner CDU-Familienfest wurde auch in diesem Jahr seinem Namen gerecht

brilon-totallokal: Bei herrlichem Wetter fanden sich über einhundert CDU-Mitglieder, aber auch viele Briloner Bürger ein. Gast in diesem Jahr war der CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese. Zum Familienfest hatten die CDU, die JUNGE UNION (JU) und die Senioren-Union (SU) eingeladen. Unter den Gästen war auch der Briloner Bundestagsabgeordnete Dr. Patrick Sensburg.

In lockerer Atmosphäre referierte der Europaabgeordnete über die aktuellen Themen in Europa. So berichtete er u. a. über die EU-Förderung auch für Briloner Firmen wie beispielsweise die Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG, die Condensator Dominit oder Bond Laminates GmbH für innovative Projekte. Mit diesen Mitteln werden die heimischen Firmen und die Arbeitsplätze in der Region gestärkt und ausgebaut. Weiter berichtete er über die vielen erfolgreichen LEADER-Projekte in der Region. „Ein vereintes Europa ist mehr denn je notwendig zur Sicherung des Frieden. Wir haben in Deutschland und in unseren Nachbarländern seit über 70 Jahren Frieden, dies ist mit Blick auf die Weltpolitik nicht selbstverständlich“, so Peter Liese. Dem Vortrag schloss sich eine lebhafte Diskussion an, mit viel Kritik an der Berliner Politik.

Auch im nächsten Jahr wird es wieder ein Sommerfest, bei hoffentlich ähnlichem Wetter geben, versprachen die drei Vorsitzenden Wolfgang Diekmann (CDU), Jan Hilkenbach (JU) und Franz Nolte (SU). Sie freuten sich über die hervorragende Beteiligung in diesem Jahr.

BU.: Das Bild zeigt Peter Liese, Patrick Sensburg mit den Verantwortlichen der CDU-Brilon beim diesjährigen Sommerfest

Quelle: Wolfgang Diekmann, CDU-Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon