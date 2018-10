Rösenbeck statt Bayern

Brilon-Totallokal: Traditioneller Eggeabtrieb findet zum 24. Mal statt

brilon-totallokal: Im September und Oktober finden die traditionellen Viehscheide in Bayern statt. Jahr für Jahr locken die Spektakel viele Zuschauer an. Doch warum bis nach Bayern fahren, wenn man den Eggeabtrieb in Rösenbeck direkt vor der Tür hat? Mit Tradition kann die sauerländer Version des Viehscheids auch aufwarten: Bereits zum 24. Mal findet das Event, das mittlerweile weit über die Grenzen Brilons und des Sauerlandes bekannt ist, statt.

Am Samstag, den 6. Oktober 2018, um 14:00 Uhr setzt sich der Umzug von der Rösenbecker Hütte des Heimat- und Verkehrsvereins auf der Egge entlang der Altenfilsstraße in Bewegung. Bunt geschmückte Tiere, historische Fahrzeuge, Fußgruppen sowie weitere viele Attraktionen aus der Vergangenheit werden hier wieder zu erleben sein. Fehlen dürfen natürlich auch die passenden Klänge während des Umzugs nicht – für die sorgen die Musikvereine aus Bontkirchen und Rösenbeck.

Nach dem traditionellen Umzug geht es in der geschmückten Schützenhalle zünftig weiter: Hier erwarten die Besucher Kaffee und Kuchen, Leckeres vom Grill sowie kalte Getränke an der Theke sowie der Longdrink-Bar. Für die Kinder findet die Kinderbelustigung statt. Der Musikverein Bontkirchen umrahmt den Nachmittag musikalisch und sorgt ebenfalls für Tanzmusik bis in den späten Abend.

Der Dorfgemeinschaftsverein Rösenbeck freut sich auf viele Teilnehmer und Zuschauer während des Umzugs und lädt schon jetzt alle Gäste von Nah und Fern zu ein paar gemütlichen Stunden in die Schützenhalle ein.

