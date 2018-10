Brilon: Aufbruchsstimmung im Stadtrat – Jetzt. Hier. Heute. Krankenhaus!

Brilon-Totallokal: Klares Bekenntnis der Politik zur Zukunftsausrichtung des Krankenhauses Maria-Hilf und seinen Mitarbeitern

brilon-totallokal: Stadtrat, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung haben sich am gestrigen Tage einmal mehr mit der ausgesprochenen Bürgschaft für unser Krankenhaus Maria-Hilf stark gemacht. In der gestrigen Stadtratssitzung haben sich insbesondere Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Herr Eberhart Fisch, Herr Hubertus Weber und Herr Stefan Kraft mit eindeutigen Wortmeldungen zum Krankenhaus bekannt.

Frei in den Raum gesprochen… haben die Mitglieder des Stadtrats ihren Unmut zu der andauernden Meckerei kundgetan und aufgefordert, bei der Gestaltung der Zukunftsausrichtung des Krankenhauses mitzuwirken. Die Beiträge der letzten Zeit in den sozialen Medien hätten sich eher nachteilig für das Krankenhaus ausgewirkt. Hier gilt es umzudenken und sich konstruktiv zu beteiligen.

Im Zuschauerraum verfolgten auch Mitglieder des Betriebsrats des Krankenhauses die Ratssitzung und konnten feststellen, dass alle Gremien an einem Strang in die gleiche Richtung ziehen. Die Stadt Brilon und der gesamte Stadtrat stehen hinter den Mitarbeitern des Krankenhauses Maria-Hilf und möchten Zukunft gestalten. Die ersten wichtigen Schritte am Standort sind bereits getan. Nun gilt es in Zusammenarbeit aller die nächsten Schritte zu planen.

