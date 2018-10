Kinder gestalteten Kerze zur eingerüsteten Propsteikirche

Brilon-Totallokal: Die Kerze wird hier sicher noch viele Jahrzehnte an die einmaligen Renovierungsarbeiten erinnern soll

brilon-totallokal: Hahn, Gerüst, Kirchturm, Sonne, Jesuskreuz, Licht, eifrig haben die Kinder des Familienzentrums Kita St. Elisabeth in Brilon mit den Erzieherinnen überlegt, wie „ihre“ Kerze aussehen soll, die sie zum Baustellen- Festtag zur eingerüsteten Propsteikirche am Mittwoch, 3. Oktober an Propst Dr. Reinhard Richter im Rahmen der heiligen Messe übergeben haben.

Auf der Rückseite der Kerze befindet sich eine riesige Sonne mit großen Sonnenstrahlen, denn Gott ist für uns das Licht der Welt.

In die Sonne haben die Kinder ein Kreuz gemalt.

Jesus ist unsere Mitte und durch ihn können wir leben und für andere zum Licht werden.

Beim Wachsplatten schneiden und kleben erfuhren die Kinder zudem viel Wissenswertes über den Bau der Propsteikirche.

Brilon ist als Stammpfarrei im Sauerland um 830-850 gegründet worden.

Die Stadt Brilon wurde 1220 vom Erzbischof Engelbert von Köln

als feste Stadt gebaut.

Etwa um die gleiche Zeit ist mit dem Bau der jetzigen Stadtkirche begonnen worden.

Die für den 12.6. 1276 bezeugte Weihe der Kirche durch den Kölner Weihbischof Edmund dürfte als Nachweihe nach größeren Umbau-und Renovierungsarbeiten gelten.

Die Propsteikirche St. Petrus und Andreas ist eine römisch- katholische Kirche, die zum Erzbistum Paderborn gehört.

Die Hauptkirche der 1925 zur Propstei erhobenen Kirchengemeinde ist den Aposteln Simon Petrus und Andreas geweiht.

Für die vielfältigen kreativen Ideen und deren Umsetzung auch im Hinblick auf das vom Erzbistum ausgeschriebene Jahresthema „Religiöse Bildung und Partizipation“ erhielt die Kita St. Elisabeth in den vergangenen Tagen zum dritten Mal in Folge ein dickes Lob von der KitaRel Jury.

Wer sich über den komplett eingereichten Beitrag und die weiteren religionspädagogischen Planungen der Einrichtung informieren möchte, kann sich gerne bei Kitaleitung Manuela Elias Tel. 3936 melden. Die Kita als Familienpastoraler Ort der Gemeinde zertifiziert und befindet sich aktuell im Prozess der Re-Zertifizierung.

