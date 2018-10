Egge -Abtrieb in Rösenbeck 2018

brilon-totallokal: Die weit über die Region hinaus bekannte Veranstaltung war auch in diesem Jahr für die zahlreichen Zuschauer und auch für die Teilnehmer ein Erlebnis. Auch in diesem Jahr sorgten die Musikvereine aus Bontkirchen und Rösenbeck für die musikalische Begleitung. In der prächtig geschmückten Schützenhalle angekommen, sorgte der Musikverein Bontkirchen für einen stimmungsvollen Ausklang des Festes. Weitere Fotos vom Eggeabtrieb gibt es unter www.brilon-totallokal.de.

