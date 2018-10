Brilon-Totallokal: Die Urlaubszeit ist für die meisten Menschen die schönste Zeit des Jahres.

brilon-totallokal: Wenn man dann beschlossen hat, wegzufahren, gilt es, das richtige Urlaubsziel zu finden. Heute werden immer mehr Reiseleistungen online gebucht, das kann jedoch nicht die individuelle Beratung im Reisebüro ersetzen. Schließlich soll der Urlaub – die schönste Zeit des Jahres – auch optimal geplant werden.

Erste Reisemesse in Brilon

Die erste Reisemesse in Brilon, die am 7. Oktober 2018 von 11.00 bis 17.00 Uhr im Kolpinghaus stattfand, bot wertvolle Informationen zu den verschiedensten Reisezielen. Initiiert wurde das Event vom „Best“-Reisebüro Via Soluna aus Brilon. Karin Schreckenberg, Geschäftsführerin von Via Soluna, hatte schon lange die Idee einer Reisemesse im Kopf, kassierte jedoch – als kleines ländliches Reisebüro – viele Absagen. Sie gab aber nicht auf und erreichte über die sozialen Medien Gleichgesinnte. „ Eine grandiose Solidarität von Einzelkämpfern“, so Karin Schreckenberg, „ermöglichte dann auch die erste Reisemesse in Brilon“!

Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und der Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Patrick Sensburg eröffneten die Messe und unterstrichen so die Bedeutung dieser Veranstaltung. Beide zollten dem Engagement und dem gemeinschaftlichen Agieren der verschiedenen Reisebüros großen Respekt. Bürgermeister Dr. Bartsch und Prof. Dr. Sensburg sind sich sicher, dass sich diese Messe etablieren und zu einem traditionellen Ereignis entwickeln wird.

Kreuzfahrten und Erlebnisreisen

Nach den Begrüßungsreden begann eine überaus informative Vortragsreihe zu den interessantesten Reisezielen der Welt. Themenschwerpunkte waren Kreuzfahrt- und Erlebnisreisen, beispielsweise Fahrten auf den schönsten Flüssen, spannende Hochsee- und Expeditionskreuzfahrten, Fahrten nach Island, der Insel aus Feuer und Eis oder berühmte Zug-Traumreisen mit der Transsibirischen Eisenbahn und dem African Explorer. Die Vorträge waren gespickt mit aufschlussreichen Informationen. Filmeinspielungen über die entsprechenden Kreuzfahrt- und Erlebnisreisen komplettierten eine unterhaltsame Performance. War es doch interessant, zu sehen, wie es z. B. auf einem Kreuzfahrtschiff oder in einem Abteil der Transsibirischen Eisenbahn aussieht. Filmaufnahmen von einer faszinierenden Tierwelt, außergewöhnlich anmutenden Landschaften und natürlich von Menschen anderer Kulturkreise mit ihren Sitten und Bräuchen haben bestimmt die Reiselust vieler Gäste geweckt.

Neben heimischen Reiseveranstaltern wie „Erlebniswelt Wandern“ und „Troll Tours Reisen“ präsentierten sich Lernidee Erlebnisreisen, Bavaria Fernreisen, Amadeus-Flusskreuzfahrten, Nicko Cruises, FTI Cruises mit der MS Berlin, Norwegian Cruise Line, Aida, TUI Cruises, Oceania Cruises, Ameuropa, Hurtigruten sowie Chamäleon Reisen auf der Messe. An den Ständen der Reisebürospezialisten konnten sich die Reiseinteressierten persönlich beraten lassen. Die individuelle Beratung ist trotz der vermehrt online vorgenommenen Buchungen ein großer Pluspunkt für die Reisebüros.

„Innenkabine mit Balkon“

Am Nachmittag sorgte der bekannte Bestseller-Autor, Fernsehmoderator und Stand-Up-Comedian Marco Ströhlein mit seiner ultimativen Kreuzfahrt-Comedy „Innenkabine mit Balkon“ für kurzweilige Unterhaltung.

Damit es den Kindern nicht langweilig wurde, konnten sie sich von Silla Kunterbunt schminken lassen und auch an einem Malwettbewerb teilnehmen. Für das leibliche Wohl der Messebesucher sorgte Tommy’s Restaurant.

Der Erlös aus den Eintrittsgeldern kommt dem „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes zugute. Dieses ehrenamtlich getragene und ausschließlich aus Spenden finanzierte Projekt erfüllt schwerstkranken Menschen einen besonderen letzten Herzenswunsch.

Quelle: Ursula Schilling

