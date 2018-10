Petra Böhler-Winterberg seit 25 Jahren Leiterin der Stadtbücherei

Brilon-Totallokal: Mit Herzblut Liebe zum Lesen wecken

brilon-totallokal: Olsberg.Bücher liegen ihr am Herzen: Petra Böhler-Winterberg leitet seit 25 Jahren die Stadtbücherei bei der Stadt Olsberg. Am 11. Mai 1989 eröffnete die Stadtbücherei zunächst im Rathaus. 2003 erfolgte der Umzug an den jetzigen Standort. Die Jubilarin arbeitet stets an der Weiterentwicklung der Bücherei, kümmert sich mit Kreativität und viel Herzblut darum, dass das Interesse vor allem jüngerer Leserinnen und Leser an allem, was Buchstaben hat, nicht nachlässt. Dabei bindet sie sehr engagiert mehr und mehr auch neue Medien mit ein.

In einer kleinen Feierstunde bedankten sich Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer und dessen allgemeine Vertreterin Elisabeth Nieder für das Engagement in all den Jahren.

Bildzeile: Bürgermeister Wolfgang Fischer gratulierte Petra Böhler-Winterberg zum 25-jährigen Dienstjubiläum. Foto: Stadt Olsberg

Quelle: i.A. Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH

