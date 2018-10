Caritas Bigge

Brilon-Totallokal: Hilfe durch dich – Wie kann ich der Caritas beim Helfen helfen?

brilon-totallokal: Bigge. Bei strahlendem Sonnenschein luden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas-Konferenz Bigge zum Caritassonntag ein. Er stand in diesem Jahr unter dem Thema der Werbekampagne „Hilfe durch dich = Herz zum Quadrat“. Der Gottesdienst wurde mit Texten und Liedern zu diesem Thema gestaltet. In der Ansprache von Gemeindereferentin Gabi Hennecke wurde deutlich, wie jedes Gemeindemitglied die Caritas unterstützen kann: entweder durch Mitarbeit in den Arbeitsbereichen der Caritas-Konferenz (z.B. Besuchsdienst, Sonntagsbrunch, Kleidershop und einiges anderes) oder durch eine Mitgliedschaft mit einem Jahresbeitrag von 12,00 EUR.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde der neue Flyer der Caritas-Konferenz verteilt, und es erwartete die Gemeinde ein Infostand, der mit tatkräftiger Hilfe des Pfarrgemeinderats aufgebaut worden war. Dort konnte sich jeder über die Arbeit der Caritas informieren, kleine Werbegeschenke mitnehmen und an einem Ballonwettbewerb teilnehmen. Der Ballon, der am weitesten geflogen ist, gewinnt einen Gutschein für das Aqua Olsberg für die ganze Familie. Die zurückgeschickten Karten bitte bis zum 30.10.2018 im Kleidershop im Pfarrheim Bigge abgeben (Öffnungszeiten: montags von 9.30 bis 10.30 Uhr, dienstags von 14.00 bis 17.00 Uhr, donnerstags von 16.00 bis 17.00 Uhr, in den Schulferien geschlossen).

Quelle: Anne Bartholome, Caritas-Konferenz St. Martin Bigge

