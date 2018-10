Brilon-Totallokal: Alle Tänzerinnen und Tänzer aus dem Hochsauerland sind herzlich eingeladen daran teilzunehmen.

brilon-totallokal: Am Sonntag, den 28.Oktober 2018 findet das 26.HSK-Pokalturnier im Garde- und Schautanz in der Schützenhalle in Thülen statt. Alle Tänzerinnen und Tänzer aus dem Hochsauerland sind herzlich eingeladen daran teilzunehmen. Es werden die Kategorien „Mariechen“, „Paartanz“ sowie „Garde- und Schautanz“ ab 5 Jahren (Jahrgang 2013) angeboten. Alle Teilnehmer werden in die drei Altersgruppen „Jugend 2008-2013“, „Junioren 2004-2007“ und „Aktive bis 2003“ eingeteilt.

Die Bewertung der Tänze erfolgt durch eine unabhängige Jury in Anlehnung an die BDK-Richtlinien. Anmeldeformulare und weitere Infos gibt die Karnevalsvereinigung Thülen unter der Email–Adresse hsk-pokal-2018@web.de. Herzlich eingeladen sind auch alle Freunde und Interessierte des Tanzsports und alle Fans der TänzerInnen und Tanzgruppen. Veranstalter ist die Karnevalsvereinigung Thülen, ein Zusammenschluss der Thülener Vereine. Wir freuen uns auf viele aktive Teilnehmer und zahlreiche Besucher sowie auf ein faires und spannendes Tanzturnier. Der Anmeldeschluss ist der 31.August 2018.

Bildunterschrift: Funkengarde Thülen in der Schützenhalle Thülen 2018

