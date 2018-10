Seniorenfahrt 2018

Brilon-Totallokal: Seniorenfahrt führte in diesem Jahr zum Familienunternehmen Ritzenhoff nach Marsberg-Essentho

brilon-totallokal: Der alljährliche Ausflug der Seniorinnen und Senioren aus Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle, auf Einladung des Ortsvorstehers Wolfgang Diekmann, führte in diesem Jahr zum Familienunternehmen Ritzenhoff nach Marsberg-Essentho. Ritzenhoff hat sich in den letzten Jahrzehnten von einer Manufaktur zu einer der renommiertesten High-Tech-Glashütten in Deutschland entwickelt. Ritzenhoff-Produkte sind in über 100 Ländern der Welt zu kaufen.

Vor Ort konnte die Produktion vom Rohmaterial (u.a. Quarzsand) bis zum fertigen Produkt hautnah miterlebt werden. Innerhalb von wenigen Minuten entsteht aus dem glühenden Tropfen ein hochwertiges Kristallglas. Am Standort Essentho werden jährlich bis zu 50 Millionen Gläser produziert. Ritzenhof beschäftigt knapp 500 Mitarbeiter. Die Seniorinnen und Senioren kehrten beeindruckt von diesem Unternehmen die Heimreise an.

Das Bild zeigt die Seniorinnen und Senioren aus Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle mit dem Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann

Quelle: Wolfgang Diekmann, Dorfgemeinschaft

