Lindy-Hop-Workshop bei der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: „Lindy Hop“ ist ein Paartanz für Jung und Alt, der je nach Tempo der Musik mal entspannt, aber auch mal akrobatisch rasant daherkommt

brilon-totallokal: In diesem Workshop werden den Teilnehmenden mit viel Spaß und unter fachkundiger Anleitung die nötigen Grundschritte und einfach umzusetzende Variationen vermittelt. Alle Figuren sind in nahezu jeder Reihenfolge mit jedem Partner tanzbar. Der Kurs findet am Samstag, den 27. Oktober, von 16:00 bis 18:15 in der Olsberger Tanzwerkstatt statt.

Anschließend sind alle Teilnehmenden zu einer kleinen Party mit Live-Musik in der Tanzwerkstatt eingeladen, bei der die erlernten Schritte direkt praktisch angewendet werden können. Paar-Anmeldungen zum Workshop sind telefonisch unter 02962-3080 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

