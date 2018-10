SG Thülen/Rösenbeck/Nehden bedankt sich für 40 neue Trainingsanzüge

Brilon-Totallokal: Satz & Druck Kemmerling sowie die Sparkasse Hochsauerland treten bei den neuen Anzügen als Sponsoren auf

brilon-totallokal: In neuen Trainingsanzügen präsentieren sich ab sofort die 1. und 2. Mannschaft der SG aus Thülen, Rösenbeck und Nehden. Insgesamt 40 neue Anzüge der Marke Jako haben die Sponsoren für die Spielgemeinschaftangeschafft. „Unser Dank gilt der Firma Satz & Druck Kemmerling aus Brilon sowie der Sparkasse Hochsauerland“, so Thomas Schneider, Andreas Kemper (Trainer und Co-Trainer 1. Mannschaft) sowie Matthias Schreckenberg (Trainer 2. Mannschaft).

Die Übergabe der Anzüge fand am Tag der deutschen Einheit vor dem Meisterschaftsspiel beim SV Brilon II am Thülener Rasenplatz statt. Günter Kemmerling (Geschäftsführer von Satz und Druck Kemmerling) übergab die Anzüge an die Spieler mit den besten Wünschen für die laufende Saison.

Bildzeile: Günter Kemmerling (Geschäftsführer von Satz und Druck Kemmerling; ganz rechts) übergab die Anzüge an die Spieler der SG.

