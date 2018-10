Am letzten Wochenende im September ging es für 21 Messdiener/innen auf Fahrt.

Brilon-Totallokal: Gefüllt mit vielen Spielen und Aktionen draußen verbrachten sie drei tolle Tage.

brilon-totallokal: Am Samstag kamen die zukünftigen Messdiener/innen zu Besuch und blieben auch über Nacht. Zum Abschluss gestalteten die Messdiener/innen die Messe zum Thema „Erntedank“ mit Minibrot- Aktion der KLJB mit. Ein besonderer Dank geht an all diejenigen, die am Jungschützenfest im Rahmen der Wortgottesfeier die Fahrt mit Spenden im Wert von 361,61€ unterstützt haben.

Am Mittwoch, den 31.10.2018 um 17.00 Uhr werden nun die neuen Messdiener/innen nach intensiver Vorbereitung im Rahmen der Heiligen Messe eingeführt. In den Dienst am Altar treten: Bjarne Rüschenschmidt, Fiona Knüttel, Hanna Schröder, Luca Lo Presti, Noah Pletziger und Noemi Sczepanski. Vielen Dank vorab für die Bereitschaft, Messdiener/in zu werden.

Die große Messdienerschar aus Bruchhausen lädt die Gemeinde zu dem Einführungsgottesdienst ganz herzlich ein!

Quelle: Beate Busch, Propsteipfarrsekretärin

