Rockmusik in Brilon – Wald

brilon-totallokal: Der Eintritt für diese Liveveranstaltung ist frei und ab 16 Jahren erlaubt. Ebenso wird es in der ersten Stunde die „erste Happy Hour“ für Bier und von 22 bis 23 Uhr die „zweite Happy Hour“ für Longdrinks geben. Zu fortgeschrittener Zeit wird auch ein kleiner Imbiss gereicht. Da aus Richtung Brilon die Eisenbahnbrücke am Ortseingang Brilon – Wald wegen Bauarbeiten gesperrt ist, und keine unnötigen Umwege gefahren werden sollen, wird ein Shuttleservice vom Heimatschutzverein Brilon – Wald e.V. in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr ab der Haltestelle Hammerweg angeboten.

Wer diesen Service in Anspruch nehmen möchte, kann sein Fahrzeug beim ehemaligen Sägewerk abstellen und einen kurzen Fußweg bis zur Haltestelle unternehmen. Zur besseren Planung der Fahrzeugeinsätze bitte rechtzeitig unter 0171/2411466 beim Schriftführer melden. Bei Bedarf erfolgt auch in der Nacht der Rücktransport bis zum Ortsausgang.

Quelle: Dirk Lochefeld, Schriftführer Heimatschutzverein Brilon – Wald e.V.

