Von der Gute-Nacht-Geschichten bis zum Ballerspiel ….

brilon-totallokal: Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommt der 5. Medientag der Stadtbibliothek Brilon in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Hochsauerland daher. Ganz im Gegenteil: In der streng abgeschotteten „16er-Bude“ (ab 16 Jahren) dürfen durchaus auch Ballerspiele getestet werden. „Jeder kann sich so selbst eine Meinung bilden und mitreden,“ erklärt Ute Hachmann als Leiterin der Stadtbibliothek. Eltern, Erzieher und Jugendliche sind eingeladen zuzuschauen oder alles selbst auszuprobieren und Fragen zu stellen.“ Experte auf diesem Gebiet ist Thorsten Tennert von der Spiele-Tester-Gruppe der Stadtbibliothek. Er arbeitet eng mit der Online-Plattform „Spieleratgeber NRW“ zusammen, die sich mit den neusten Trends im Gaming-Bereich befasst. Ein weiterer Raum wird ab 12 Jahren zugänglich sein und es wird auch Computerspiele ohne Altersbeschränkung geben. Als Raumkonzept umgesetzt, sieht das Vorbereitungsteam hier eine gute Möglichkeit, auf die Altersbeschränkungen aufmerksam zu machen.

Genau hier setzt um 11.00 Uhr der Vortrag des Medien-Experten Daniel Heinz vom Spieleratgeber NRW an. „Wie mache ich sinnvolle Medien-Erziehung, wenn alles nur noch gestreamt wird und die Kennzeichnungspflicht dadurch entfällt?“ fragt der Medien-Pädagoge aus Köln und hat jede Menge Tipps für zu Hause parat. Eltern sind heute in der Medienerziehung ihrer Kinder viel stärker als früher gefordert. „Oft stellen sie sich die Frage, wie werde ich dieser ganzen Sache Herr“, beschreibt Thorsten Tennert die Situation. Der Vortrag gibt Hilfestellungen, Altersbeschränkungen überhaupt erst einmal zu erkennen, um dann kompetent über die Einhaltung entscheiden zu können.

„Was passiert da eigentlich, wenn immer von diesen 3 D-Druckern geredet wird?“ wirft Ute Hachmann auf. Die Briloner Firma HOPPECKE ist im Besitz eines 3 D-Druckers und stellt ihn beim 5. Medientag in der Stadtbibliothek vor. 13 Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Petrinums haben unter Leitung ihres Lehrers Wolfgang Wommelsdorf an der Aktion mitgewirkt und stellen ihr Projekt vor. Es geht um den 3 D-Druck des Briloner Wappentiers – eines Esels. „Sie sind alle eingeladen, sich unseren 3 D-Drucker bei der Arbeit anzuschauen und Fragen zu stellen“, freuen sich Dominik Rebein und Jan Rabeneck von der Firma HOPPECKE. „Das ist eine echte Chance!“ findet Ute Hachmann.

Anne-Marie Scharfenbaum vom DRK-Familienzentrum Brilon hat schon eine. Und die Stadtbibliothek hat schon zwei. Direkt nach dem Medientag sollen sie sogar ausgeliehen werden. Die Rede ist von Tonie-Boxen, einem neuen Audiosystem für Kinder. Lustig sehen sie aus – quadratisch und knallbunt. Sie erzählen alte Märchen genauso wie moderne Gute-Nacht-Geschichten. Auch die Eltern selbst können Geschichten auf sprechen. Das Neue an der Sache ist das System mit (kinder-) handlichen Figuren, die vom kleinen Benutzer selbst ausgewählt und auf die Tonie-Box aufgesetzt werden können. Fertig. Mehr braucht man zum Ein- und Ausschalten nicht. So viele Einsatzmöglichkeiten sind denkbar. „Da gibt es die Geschichte einer Oma, die aus der Ferne einen besprochenen Tonie für das kleine Enkelkind schickte“, erzählt Gertraud Mengeringhausen von der Stadtbibliothek. „Ich bin so begeistert von diesen Tonies“, schwärmt Anne-Marie Scharfenbaum. Sie stellt die Toni-Boxen am Medientag mit ihrem Team vor und zeigt, wie man selbst Tonies bespricht.

Digitalisierung selbst durchführen und erleben – das geht mit Michael Klaucke, Leiter der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg. Beim Medientag zeigt er anhand eines Digitalumwandlers, wie Musik von alten Schallplatten digitalisiert und in Musik-Dateien umgewandelt werden kann. Nicht zuletzt ist auch für das leibliche Wohl bestens durch Anne Nübold von der Sparkasse Hochsauerland gesorgt. Darum wird auch zur besseren Planbarkeit um eine Anmeldung gebeten. Ab sofort ist die Anmelde-Hotline der Stadtbibliothek unter 02961 – 794 460 für Sie freigeschaltet“, gibt Ute Hachmann bekannt. Die Teilnahme ist kostenfrei. „Kommen Sie mit der Familie vorbei, probieren Sie nach Herzenslust aus, haben Sie Spaß und gehen Sie mit neuen Erkenntnissen wieder nach Hause!“ Auch per Mail an info@stadtbibliothek-brion.deist die Anmeldung möglich.

Der 5. Medientag der Stadtbibliothek Brilon findet am Samstag, 10. November 2018, von 10 bis 13.00 Uhr in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Weitere Informationen unter www.stadtbibliothek-brilon.de.

Bildunterschrift: (v.l.) Ute Hachmann, Thorsten Tennert, Anne-Marie Scharfenbaum, Praktikant Merlin, Dominik Rebein, Gertraud Mengeringhausen, Anne Nübold und Jan Rabeneck präsentieren den 5. Medientag am 10. November 2018

Quelle: Jutta Maas

