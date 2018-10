Tolles Jubiläum: Johanna-Sophie ist die 500. Geburt am Briloner Krankenhaus Maria Hilf im Jahr 2018

Brilon-Totallokal: Moderne Geburtsstation besticht durch Kompetenz und familiäre Atmosphäre

brilon-totallokal: Es war Punkt 8.16 Uhr am Donnerstagmorgen, da erblickte sie zur Freude ihrer Eltern Melissa Werner und Peer Händler aus Brilon auf der Geburtsstation des Krankenhauses Maria Hilf in Brilon das Licht der Welt und stand gleich doppelt im Rampenlicht: Johanna-Sophie, 3400 Gramm leicht und 52 Zentimeter groß. Schließlich war diese Geburt keine alltägliche, es war die 500. Geburt in diesem Jahr im Krankenhaus Maria Hilf. 500 kleine Wunder also, die es zu feiern gilt und eindeutiger Beleg dafür, dass sich die hochmoderne Geburtsstation mit ihrer familiären Atmosphäre weiterhin großer Beliebtheit bei werdenden Eltern aus der gesamten Region und darüber hinaus erfreut. Rund 650 Babys werden es zum Jahresende sein, die in Brilon geboren werden.

„Es ist mein drittes Kind und wir sind natürlich überglücklich“, sagt Mama Melissa Werner und es ist ihr anzusehen, dass die kerngesunde und schon quicklebendige Johanna-Sophie nicht nur ein Jubiläums-, sondern auch Wunschkind ist. 13 Hebammen und 12 Kinderkrankenschwestern teilweise in Teildienst kümmern sich neben dem Ärzteteam um Dr. med. Thomas Laker liebevoll und kompetent nicht nur während der Geburt um Mutter und Vater, sondern auch vor und nach dem großen Ereignis um Eltern und Kind. „Wir haben hier die Möglichkeit, so gut wie alle Wünsche der werdenden Mütter für ihre Geburt zu erfüllen. Vom Romarad über die Badewanne bis zum Gebärhocker und der klassischen Geburt im Bett, das wir natürlich in jedwede Position verändern können, damit es den werdenden Müttern so angenehm wie möglich gemacht wird“, sagt Stationsleiterin Marianne Chomsé. Drei Kreißsäle mit Wohlfühl-Atmosphäre stehen zur Verfügung.

Niemand wird am Krankenhaus Maria Hilf abgewiesen…!?

Insgesamt 13 Betten gibt es auf der Geburtsstation im Krankenhaus Maria Hilf. Auf Wunsch werden auch Familienzimmer eingerichtet, damit sich Vater, Mutter und Kind wie Zuhause fühlen. Abgewiesen wird keine werdende Mutter an der Pforte des Briloner Krankenhauses. „Da legen wir besonderen Wert drauf. Niemand steht hier vor einer verschlossenen Tür. Sollten die 13 Betten mal nicht ausreichen, können wir problemlos ausweichen. Jede Schwangere ist bei uns willkommen“, betont Marianne Chomsé.

Neben den Geburten ist das Leistungsspektrum der Geburtshilfe am Krankenhaus Maria Hilf sehr vielfältig. Es reicht unter anderem von Ultraschalluntersuchungen, der Sprechstunde zur Geburtsplanung, der Behandlung und Betreuung von Schwangerschaftskomplikationen aller Art über die tägliche Visite des Frauenarztes und der Kinderärztin bis zum Kaiserschnitt nach „sanfter“ Misgav-Ladach-Technik, der U2-Untersuchung durch die hauseigene Kinderärztin bis zum Hörscreening. Zudem gibt es ein spezielles Programm für Beckenendlage und ein umfangreiches Angebot zur Schmerzlinderung während der Geburt mit Entspannungsmassagen und -bädern, Aromatherapie, Homöopathie, Akutpunktur, medikamentöser Schmerztherapie und Periduralanästhesie.

Zusammenarbeit mit Kinderklinik Lippstadt

Die Hebammen- und Säuglingsschwestern arbeiten im Schichtdienst rund um die Uhr, ein Kinderarzt zur neonatologischen Erstversorgung hat zudem 24-Stunden-Rufbereitschaft. Die Geburtsstation des Krankenhauses arbeitet zudem mit der Kinderklinik Lippstadt zusammen.

Johanna-Sophie jedenfalls ist wenige Tage nach ihrer Geburt jedenfalls schon deutlich anzumerken, dass sie sich auf der Geburtsstation des Krankenhauses Maria Hilf in Brilon richtig wohl fühlt!

Info-Box: Weitere Infos zur Geburtsstation am Krankenhaus Maria Hilf

Es gibt umfangreiche Angebote der Elternschule mit intensiver Betreuung nach der Geburt;

Möglichkeit der Stammzellenentnahme aus dem Nabelschnurblut

4-D Ultraschall

Neben der Elternschule sind die Hebammenpraxis Bauchwunder sowie die Gemeinschaftspraxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Dr. med U. Ross und B. Kastner Partner des Krankenhauses;

Weitere Infos gibt es unter krankenhaus-brilon.de sowie telefonisch unter 02961-780-1306;

Quelle: Krankenhaus Brilon

