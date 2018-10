CDU Landtagsabgeordneter Matthias Kerkhoff

Brilon-Totallokal: Eine halbe Milliarde für die Städtebauförderung. Auch Hallenberg, Medebach und Olsberg profitieren

brilon-totallokal: Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat heute die Städtebauförderung 2018 bekanntgegeben. 256 Projekte aus ganz Nordrhein-Westfalen erhalten insgesamt 524 Millionen Euro. Das ist ein absoluter Höchststand in der Städtebauförderung.

Dazu erklärt der Abgeordnete der CDU-Landtagsfraktion, Matthias Kerkhoff: „Es ist das richtige Signal zur richtigen Zeit. Die Landesregierung hat mit der Städtebauförderung 2018 ein Paket auf den Weg gebracht, dass die Städte und Gemeinden ganz konkret unterstützt. Die Rekordsumme von über einer halben Milliarden Euro ist in den geförderten Projekten gut angelegt. Ich freue mich sehr, dass auch Hallenberg, Medebach und Olsberg von diesem Förderprogramm profitieren. Konkret fließen fast 4 Mio. Euro in städtischer Denkmalschutz für Maßnahmen in der Altstadt Hallenberg, Schwimmbadsanierung in Medebach sowie in das Zentren Konzept in Olsberg. Von solchen konkreten Fördermaßnahmen profitieren wir alle.“

Hintergrund:

Das Städtebauförderprogramm 2018 stellt mit 524 Millionen Euro das höchste Investitionsvolumen in Nordrhein-Westfalen seit Bestehen der Städtebauförderung dar. Diese teilen sich insgesamt auf sechs Programme auf. An der Finanzierung beteiligen sich das Land Nordrhein-Westfalen mit 203,9 Millionen Euro, der Bund mit 145,2 Millionen Euro, die EU mit 39,7 Millionen Euro und die Kommunen mit 135,2 Millionen Euro. Eine Übersicht über die geförderten Initiativen finden Sie auf der Seite des Ministeriums: www.mhkbg.nrw.de

Quelle: Hiltrud Schmidt, Wahlkreisbüro von Matthias Kerkhoff Md

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon