Babysitterkurs erfolgreich abgeschlossen

Sie sind jetzt ausgebildete Babysitter

brilon-totallokal: Olsberg. 16 Mädchen ab 13 Jahren nahmen am Babysitterkurs des Familienzentrums Olsberg und des Verein Eltern Kinder und mehr teil. Elisabeth Patzsch ( Elki) sowie Claudia Theune-Bücker und Birgit Paul vom Familienzentrum brachten den Mädchen an fünf Nachmittagen ganz praktische Kenntnisse näher.

Die Teilnehmerinnen bekamen eine Anleitung in Säuglingspflege, Spielanregungen ab dem ersten Lebensjahr, Informationen über die Entwicklung von Kleinkindern bis hin zum sechsten Lebensjahr sowie Informationen über Not- und Gefahrensituationen im Haus und draußen. Neben der Theorie absolvierten die Mädchen zwei Nachmittage in Familien, um die Praxis kennenzulernen.

Stolz konnten sie jetzt ihr Babysitter-Zertifikat entgegennehmen. Wenn nun Eltern in der Stadt Olsberg, zum Beispiel für Randbetreuungen, einen Babysitter suchen, helfen das Familienzentrum Olsberg, Bigge und Elki gerne mit Kontakten weiter.

Bildzeile: 16 Mädchen absolvierten den Babysitterkurs. Foto: Familienzentrum Olsberg

Quelle: Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH

