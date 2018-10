Halloween-Kochen für Kinder

Brilon-Totallokal: Kurz nach Halloween bietet die VHS in Olsberg den Kochkurs „Piratenschmaus und Hexenküche“ an

brilon-totallokal: Dieser richtet sich an Kinder im Alter von 5 bis 8 Jahren. Mit viel Spaß wird ein gruseliges Halloween-Menü aus gesunden Zutaten gekocht. Der Kurs findet am Samstag, den 3. November, von 10:30 bis 13:30 Uhr in der Sekundarschule in Olsberg statt. Anmeldungen sind online unter www.vhs-bmo.de sowie telefonisch unter 02962-3080 möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

