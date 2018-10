Informationsabende des KreisSportBundes HSK im November

Brilon-Totallokal: Der KreisSportBund HSK veranstaltet im November drei Informationsabende zu unterschiedlichen Themen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit im Sportverein

brilon-totallokal: Die erste Veranstaltung findet am Mittwoch, 07.11.2018 von 18.00-20.00 in Olsberg statt. Thema des Abends sind Grundlagen für ein zeitgemäßes pädagogisches Handeln bei Kindern und Jugendlichen und das Erkennen und Lösen von Konfliktsituationen im Sport.

Der Sinn und Zweck einer Jugendordnung im Sportverein als Grundlage einer strukturierten Kinder- und Jugendarbeit wird am Donnerstag, 08.11.2018 von 18.00-21.00 Uhr im Kreishaus in Meschede thematisiert. Hier findet eine Woche später, am Mittwoch, 14.11.2018 ebenfalls von 18.00-21.00 Uhr ein dritter Infoabend zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt im Sport statt. Hierbei geht es u.a. um die Notwendigkeit der Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses. Alle interessierten Vereinsvertreter sind herzlich eingeladen! Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.hochsauerlandsport.de.

Bildnachweis: Landessportbund NRW

Quelle: i.A. Kirsten Budde, KreisSportBund Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon