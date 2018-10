Neue Kurse der VHS Brilon im November

Brilon-Totallokal: „Yoga Lifestyle“-Workshop

brilon-totallokal: Yoga ist mehr als nur körperliche Übung – Yoga kann eine komplette Lebenseinstellung sein. Neben praktischen Übungen wie Atemübungen (Pranayama) und Körperübungen (Asanas) lernen die Teilnehmenden in diesem Kurs auch, wie sie mit einfachen Mitteln die yogische Lebenseinstellung in den Alltag integrieren und mit mehr Achtsamkeit, Yoga und Elementen aus dem Ayurveda (z. B. Ernährung) mehr Gelassenheit und Ausgeglichenheit im Alltag erfahren können.

Der Workshop ist für Yoga-Neulinge und Geübte gleichermaßen geeignet und findet am Samstag, den 3. November, von 10:00 bis 13:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

brilon-totallokal: Begleittechniken auf der Gitarre

Dieser Kurs richtet sich an Anfänger und Wiedereinsteiger, die in kleinen Lektionen traditionelle und moderne Fingerpicking-Techniken, Schlagtechniken und Akkorde lernen wollen, um diese für ihr eigenes Repertoire anwenden zu können. Der Kurs beginnt am 3. November und findet an sechs Samstagen jeweils von 9:00 bis 11:15 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

brilon-totallokal: Gesprächs- und Verhandlungstraining – Die Kunst der Beeinflussung

In diesem Workshop erlernen die Teilnehmenden Strategien zur Beeinflussung anderer Mitmenschen, um eigene Ziele effektiver durchsetzen zu können. Es werden ebenfalls Wege aufgezeigt, Beeinflussungsversuche anderer schnell zu durchschauen und sich vor Manipulationsversuchen zu schützen. Weiterhin wird in der Veranstaltung trainiert, wie eine angenehme Gesprächsatmosphäre aufgebaut werden kann, um damit eigene Verhandlungserfolge zu begründen. Der Workshop findet am Sonntag, den 4. November, von 9:00 bis 16:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Anmeldungen zu allen Kursen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

