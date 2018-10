Roboter-Workshop in der Stadtbücherei Olsberg

Brilon-Totallokal: Einige Plätze frei in der zweiten Ferienwoche

brilon-totallokal: Olsberg.Einen Roboter-Workshop veranstaltet die Stadtbücherei Olsberg gemeinsam mit der Volkshochschule in der zweiten Woche der Herbstferien. In diesem Technikworkshop entwerfen und bauen Kinder von Montag bis Donnerstag, 22. bis 25. Oktober, Roboter mit Fischertechnik-Baukästen. Die Roboter werden mit Servos und Elektromotoren bewegt und reagieren auf Tast- und Lichtsensoren. Sie können zum Beispiel Gegenstände greifen, Farben erkennen, einer Linie folgen und auf einem Tisch fahren, ohne herunterzufallen.

Programmiert werden die Roboter mit der freien Software „Cortex“, die eine graphische Benutzeroberfläche bietet, so dass keine Programmierkenntnisse vorausgesetzt werden. Die Jungen und Mädchen können alleine oder auch in Kleingruppen arbeiten. Wer Spaß an der Technik und Lust zum Experimentieren hat, ist hier genau richtig. Zum Kursende können die Roboter Eltern und Freunden präsentiert werden.

Die schlechten Ergebnisse deutscher Schülerinnen und Schüler beim Vergleichstest „Pisa 2015“ in Naturwissenschaften und Mathematik sind Anlass für die Stadtbücherei Olsberg in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Brilon Marsberg Olsberg einen ersten Versuch zu starten, schon bei Kindern das Interesse an technischen Themen zu wecken. Der Workshop findet in der Stadtbücherei Olsberg im Seminarraum der vhs statt.

Kunden der Stadtbücherei Olsberg zahlen nur die Hälfte der Kursgebühr. Es sind noch wenige Plätze frei. Anmeldung: bei der vhs in Olsberg unter Telefon 02962/3080.

