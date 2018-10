Wirtschaftsclub Hochsauerland bei IEB

Brilon-Totallokal: Industrie Elektronik Brilon und Sommerfest

brilon-totallokal: Von großem Interesse zeugte die hohe Anzahl von Wirtschaftsclubmitgliedern bei dem Besuch der Firma IEB, um zu erfahren, was sich hinter IEB verbirgt und welche Bedeutung das Unternehmen hat.

In einem lebhaften Vortrag veranschaulichte der Firmeninhaber Stefan Fiedler die über 30jährige Firmengeschichte mit den wichtigsten Meilensteinen der Unternehmensentwicklung. Dadurch hat es IEB geschafft unter die Top 3 der Ladegerätehersteller in Europa zu gelangen. Mit ihren 168 Mitarbeitern am Standort Brilon werden jährlich über 100.000 Ladegeräte hergestellt und an so bekannte Firmen wie Lufthansa, Lidl, Ikea und Kärcher geliefert.

Durch die ganzheitliche hauseigene Entwicklung von der Idee bis zur Serie und des ganzheitlichen Qualitätsmanagements ist diese Unternehmensentwicklung möglich gewesen und für die Zukunft abgesichert.

Bei der anschließenden Führung hatten die Mitglieder des Wirtschaftsclub Hochsauerland die Möglichkeit die Produktionslinien und die Logistik zu sehen und zu erleben. Dazu gehörte auch zum Schluss die Testfahrtmöglichkeit mit einem Elektro Motorrad.

Nach diesem eindrucksvollen Besuch bei IEB fand die Fortsetzung des Nachmittags mit dem Sommerfest an der Hiebammer Hütte für die Mitglieder des Wirtschaftsclubs Hochsauerlandes statt. Bei leckerem Essen vom Grill, serviert von der Mannschaft um Jürgen Lüke, und bestem Wetter, konnte der Abend in entspannter Gesprächsatmosphäre ausklingen.

Quelle: i.A.Gabriele Voß, Paul Witteler GmbH & Co. KG

