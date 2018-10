Dorfwandertag mit Besichtigung einer Windkraftanlage

Brilon-Totallokal: Bei idealem Wanderwetter zum mittlerweile 8. Wülfter Dorfwandertag konnte Ortsvorsteher Erich Canisius zahlreiche große und kleine Wanderer an der Dorfinfotafel begrüßen

brilon-totallokal: Der diesjährige Dorfwandertag stand unter dem Motto „Endlich fertig“. Dies bezog sich hauptsächlich auf die Dorferneuerungsmaßnahmen der Wülfter Straße und der Straße am Kapellenstein. Aber auch die Baumaßnahmen rund um die 6 Windkraftanlagen im Wülfter Feld sind fertig gestellt.

So führte die Wanderung über die neue Wülfter Straße an der Schützenhalle vorbei weiter „über die Egge“ Richtung Alme. Nach einer guten Stunde Fußmarsch wurde an einer der Windkraftanlagen in der Nähe des Modellflugplatzes Rast gemacht. Der Dorfverein hatte bei dem sehr windigem Wetter Bänke und erfrischende Getränke im Inneren der Anlage aufgestellt. Die Windkraftanlagenbetreiber standen den Wanderern dort Rede und Antwort und jeder hatte die Möglichkeit das Innere der Windkraftanlage mit den lauten Generatoren, Aufzug und viel „high tech“ zu besichtigen. Nach einem Gruppenfoto vor der Anlage ging die Wanderung über den „Torenweg“ zurück Richtung Wülfte.

Am Bürgerraum an der Schützenhalle wartete schon Dirk Jedamzik auf die hungrigen Wanderer mit selbstgemachten Bratkartoffeln und Gyros. Er spendete die Zutaten und seinen Einsatz am Herd dem Dorfverein und so kamen ca. 400 ,- € zusammen. Als Dankeschön an alle Wülfter für die Unannehmlichkeiten während den Baumaßnahmen in und um Wülfte spendierte der Dorfverein köstlichen Kuchen und Kaffee an alle, die zum Dorfwandertag gekommen waren.

Während die Erwachsenen sich in geselliger Runde nett unterhielten, konnten die Kinder am großen Basteltisch bunte Drachen basteln und herbstliche Bilder ausmalen.

Gemütlich ließ man den Nachmittag im Bürgerraum ausklingen. Erfreut war Erich Canisius, das auch viele Wülfter zur Halle kamen, die nicht mit wandern wollten oder konnten. Sein Fazit: Wieder eine rundum gelungene Veranstaltung im Dorf Wülfte.

Quelle: Sabine Arens, Dorfverein Wülfte

