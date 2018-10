Junge Union Hochsauerland veranstaltet Fahrt nach Berlin

Brilon-Totallokal: Berlin ist nicht nur aus heutiger Sicht eine politisch und kulturell interessante Stadt – sie zeichnet sich auch durch ihre Geschichtsträchtigkeit aus.

brilon-totallokal: Junge Erwachsene unter 35 Jahren bekommen nun die Chance, die Bundeshauptstadt auf einer mehrtägigen Fahrt aus einer neuen Perspektive zu erkunden. Unter dem Motto: „Bundespolitik. Geschichte. Kultur. Die vielen Facetten Berlins“ reist die Junge Union Hochsauerland nach Berlin und hat ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Neben der Besichtigung des Reichstagsgebäudes mit Kuppel und einer daran anschließenden Diskussion mit dem heimischen Bundestagsabgeordneten Patrick Sensburg, bekommen die Teilnehmer auch Einblicke in die Exekutive. Diskussionen mit spannenden Referenten sind ebenso geplant wie die Beschäftigung mit dem Thema Diplomatie. In Planung ist u. a. ein Treffen mit dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Paul Ziemiak, MdB. Ein weiterer Schwerpunkt wird der Besuch im Kommissariat der deutschen Bischöfe sein.

Neben diesen und weiteren politischen Programmpunkten setzen sich die Teilnehmer der Fahrt jedoch auch mit der deutschen Geschichte auseinander, die in keiner anderen Stadt so präsent zu sein scheint, wie in Berlin. Neben Führungen zum Thema Mauerfall und dem Besuch der Gedenkstätte Hohenschönhausen werden die jungen Erwachsenen ebenfalls einen Blick in die Berliner Unterwelten werfen können. Des Weiteren wird man sich mit der Vielfalt der Stadt und der Entwicklung einiger Stadtviertel auseinandersetzten.

Der Teilnehmerbeitrag, der die Kosten der Busfahrt, die Eintrittspreise und das Hotel mit Frühstück enthält, liegt zwischen 120€ und 130€ und wird demnächst genauer bekanntgegeben. Die Veranstaltung wird gefördert mit Mitteln aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW. Einzelne Programmpunkte können sich noch verändern; Änderungen sind also vorbehalten.

Junge Menschen, die das Programm anspricht und die eine abwechslungsreiche Zeit mit vielen neuen Eindrücken in Berlin verbringen möchten, sind im Namen der Jungen Union Hochsauerland herzlich dazu eingeladen, sich mit einer Mail an janis.zimmermann@ju-hsk.deeinen Platz für diese Bildungsfahrt zu reservieren. Es gilt der Zeitpunkt der Anmeldung (Windhundprinzip) – die Plätze sind begrenzt.

Rahmeninformationen:

Zeitraum der Fahrt: 22.-25. November 2018

Zielgruppe: Junge Menschen unter 35 Jahren

Gefördert mit Mitteln aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW.

Quelle: Sophia Nückel

