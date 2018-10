Neue AWO- Kneipp und Naturerlebniskita „Hollenkinder“ in Brilon geht ab dem 1.08.19 in Betrieb

Brilon-Totallokal: Anmeldungen werden ab sofort entgegen genommen

brilon-totallokal: Der AWO- Waldkindergarten „Hollenkinder“ in Brilon verändert sein Konzept um auch jüngeren Kindern die Aufnahme zu ermöglichen und den Eltern bedarfsgerechte Betreuungszeiten anbieten zu können. Wie bereits vor einiger Zeit in der Presse vorgestellt, baut die Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hochsauerland/Soest mit dem Investor Materio aus Soest eine 4-gruppige Kindertagesseinrichtung im Stadtkern von Brilon. Das neue Gebäude in der Zimmerstraße wird in Holzbauweise erstellt. Die Einrichtung bietet dann 75 Plätze für Kinder von 0,4 – 6 Jahren an. Somit entstehen dann in Brilon 25 neue Betreuungsplätze.

Der Schwerpunkt des Konzeptes ist Gesundheitsprävention in Anlehnung an Sebastian Kneipp, sowie das Naturerleben und Forschen mit allen Sinnen. Angebote zur gesunden Ernährung, Kräuter- und Pflanzenkunde werden durch eigenes Pflanzen, Säen, Ernten bis hin zur Verarbeitung erlebbar gemacht.

Die tägliche Bewegung (Aufenthalt im Freien) und Entspannungsübungen bis hin zu den bekannten Wasseranwendungen nach Kneipp wie Kniegüsse, Armbäder , Wassertreten etc. fließen ganz spielerisch in den Kindergartenalltag ein.

Eine Waldunterkunft wird weiterhin für Natur- und Walderfahrungen zur Verfügung stehen. So werden die Kinder in verschiedenen Betreuungsmodellen Zeit haben, den Wald als Natur- und Erlebnisort kennen zu lernen.

Die jüngsten Kinder werden behutsam und altersgerecht im geschützten Rahmen der Kita an die Natur und Gesundheitspädagogik herangeführt. Das Außengelände wird nach dem Konzept der Einrichtung angelegt mit dem Ziel „Fit und gesund von Anfang an“.

Für weitere Informationen rund um das Konzept, Öffnungszeiten, Anmeldung ……. können Sie sich bis 30.11.18 telefonisch unter 0160/96354651 oder per E-Mail unter kg-waldkindergarten@die-awo.dean die Einrichtungsleitung Frau Gerda Kallemeier wenden.

Quelle: Gerda Kallemeier

