Veranstaltung von CINÉ BRILON

brilon-totallokal: Die Partnerschaftsvereinigung Brilon International lädt in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Hochsauerland alle Freunde des Cinéma francais ein zu einem weiteren Abend, der dem französischen Film gewidmet ist.

In „Merry Christmas“ ( so der seltsamerweise englische Titel der deutschen Fassung des Films „Joyeux Noel“ von Christian Carion) geht es um eine Episode aus dem Ersten Weltkrieg, die auf einer wahren Begebenheit beruht: An der Westfront liegen sich im Dezember 1914 die französischen, britischen und deutschen Truppen schon seit Monaten in einem tödlichen Kampf gegenüber. Die Männer sind müde und ausgelaugt. Es ist Weihnachten. Da ereignet sich ein kleines Wunder…

Filmkritik KINO ZEIT: Ein beklemmender Film, der selten konstruiert wirkt. Ein sehr sehenswertes Stück Zeitgeschichte.

Wie immer besteht nach dem Film Gelegenheit, bei einem Glas Wein ins Gespräch zu kommen.

Wann und wo: 9.11. 20 Uhr im Casino der Sparkasse, 1. Etage

Um Anmeldung wird gebeten bei: Nübold, Spk. Hochsauerland, Tel: 02961-793178oder a.nuebold@spk-hochsauerland.de

Hinweis auf die nächste Veranstaltung: 1.2. 2019: Verstehen Sie die Béliers?

Quelle: Gaby Rehm-Zillikens, 1. Vorsitzende der Partnerschaftsvereinigung für internationale Beziehungen

