Verkehrssicherungspflicht an öffentlichen Straßen

Brilon-Totallokal: Bäume überprüfen

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis. Der Fachdienst Kreisstraßen des Hochsauerlandreises bittet alle Eigentümer, die Grundstücke an öffentlichen Straßen haben, an ihre Verkehrssicherungspflicht zu denken. Gerade wegen des trockenen Sommers sind insbesondere Fichten vom Borkenkäfer befallen und so trocken, dass sie angesichts der zu erwartenden Herbststürme auf die Straßen fallen könnten und so die Verkehrsteilnehmer erheblich gefährden.

Ähnliches gilt für Eschen, die vom Eschentriebsterben befallen sind. „Die Grundstückseigentümer sollten ihre Bäume kontrollieren und trockene, abgestorbene, kranke Bäume direkt entfernen lassen. Denn sie sind verkehrssicherungspflichtig“, rät Klaus Vonstein, Fachdienstleiter Kreisstraßen. Darüber hinaus schreibt der Fachdienst zurzeit alle Eigentümer an, bei denen bei der regelmäßigen Baumkontrolle des Hochsauerlandkreises auffallend kranke Bäume festgestellt worden sind.



Quelle: Martin Reuther (V.i.S.d.P.), Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon