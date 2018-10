Arbeiten am Kreisverkehr: Am Dienstag

Brilon-Totallokal: Ampelregelung an Ruhr- und Carlsauestraße

brilon-totallokal: Olsberg. Weil Arbeiten am Kreisverkehr Markt in Olsberg erfolgen, muss der Straßenverkehr am Dienstag, 23. Oktober, auf der Achse Ruhrstraße / Carlsauestraße per Ampelschaltung geregelt werden. Die Geschäfte in der Bahnhofstraße bleiben während des gesamten Tages – im Rahmen der jeweiligen Ampelphasen – erreichbar.

Änderungen gibt es an diesem Tag allerdings beim Busverkehr: Die Buslinien R75,453, 454 und 349 können am 23. Oktober die Haltestelle Ruhrstraße nicht anfahren. Als Ersatz steht die Haltestelle Talstraße zur Verfügung.

Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmer für die kurzzeitige Beeinträchtigung um Verständnis.

