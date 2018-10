Brilon-Totallokal: An den Bruchhauser Steinen – 1. Nationales Naturmonument NRW – findet am Freitag 02.11.2018 eine Führung durch das Stiftungsgebiet statt

brilon-totallokal: Die fachkundigen Führer geben den Teilnehmern Einblicke in die Besonderheiten des Kulturdenkmals. Hier haben Wanderfalke und Uhu sowie seltene Pflanzen aus der Eiszeit ihr Zuhause. Erleben Sie atemberaubende Ausblicke vom Feldstein und genießen Sie die einzigartige Schönheit dieses Naturschutzgebietes. Treffpunkt und Start der Wanderungen jeweils um 15 Uhr am InfoCenter der Bruchhauser Steine. Bitte denken Sie an festes Schuhwerk und wetterentsprechende Kleidung.

Informationen, Preise und weitere Termine erfahren Sie gern unter 02962 – 97670 oder 0176 -5986 2055

Nächste Führung am Freitag 02.11.2018 „Magisches Erleben“ – Herbstliche Stimmung – auch schön bei Regen und Nebel 15 Uhr InfoCenter Bruchhauser Steine

Ab dem 5.11.2018 wir die Ausstellung im Infocenter modernisiert und durch Multimedia-Angebote ergänzt. Der Besuch der Bruchhauser Steine ist auch während dieser Zeit zu den gewohnten Öffnungszeiten möglich.

Quelle: Freiherr von Fürstenberg Gaugreben´sche Verwaltung, i.A. Clarissa Gessenhardt

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon