Hallo Gott, ich bin da!

Brilon-Totallokal: Vor drei Jahren wurde die Kita St. Elisabeth in Brilon als eine der ersten im Erzbistum Paderborn als familienpastoraler Ort der Gemeinde zertifiziert, nun befindet sich die viergruppige Einrichtung im Prozess der Re-Zertifizierung

brilon-totallokal: Dazu haben sich die 16 Mitarbeiterinnen mit verschiedenen Fragestellungen im Team beschäftigt. Dabei ging es neben der Standortbestimmungen zu den eigenen Grundüberzeugungen auch um Werte, die christlichen Glauben ausmachen und die die den Kindern vorgelebt werden: Nächstenliebe, Ehrlichkeit, Toleranz und Gottvertrauen.

Auch die eigene Spiritualität wurde im Prozess in den Blick genommen. Der Begriff Spiritualität leitet sich vom lateinischen Spiritus ab, was übersetzt so viel heißt Geist, Atem und Hauch. Im christlichen Bereich sprechen wir auch vom Spiritus Sanctus, dem heiligen Geist.

Ein spiritueller Mensch kann sich als Suchender sehen, der sich seines göttlichen Ursprungs bewusst ist und immer wieder durch verschieden Ausdrucksformen mit diesem göttlichen Ursprung in Kontakt kommt und ist.

Vertieft wird der Blick auf die eigene Glaubensgeschichte der Fachkräfte auch Anfang November während eines Teamtages mit Referentin Marlies Meermeier aus Paderborn.

Ausdrucksmöglichkeiten, den eigene Glauben zu entdecken und zu leben, gab es im letzten Jahr für die Familien der Einrichtung auf verschiedenste Weise. Besonders beliebt ist bei den Kindern das Anzünden einer Kerze in der Kirche, wenn man Geburtstag hatte. Dies ist fester Bestandteil der Konzeption.

In den vergangenen Monaten wurden gemeinsam verschiedene Gottesdienste in der Propsteikirche gefeiert, Eltern und Kinder bauten eine Krippe aus Naturmaterialien und eine Station zu Fronleichnam wurde gestaltet, um nur einige Highlights zu nennen.

Ganz aktuell freuen sich die älteren Kinder auf den Ausflug nach Paderborn, in dem sie gemeinsam mit dem Liborix , der Pfauenhandpuppe, auf Entdeckungsreise durch den Dom gehen, der im diesem Jahr 950 jähriges Jubiläum feiert und dazu spezielle Führungen für Kinder anbietet.

In der nahenden Adventszeit werden nun drei Projekte vorbereitet und umgesetzt, zu denen auch die Gemeindeherzlich eingeladen ist:

Am 23. November findet am 14:30 ein Adventsbasar statt, für den die Kinder bereits jetzt kreativ sind. Der nächste Familiengottesdienst , den die Kinder mitgestalten, findet am 9. Dezember um 10 Uhr in der Propsteikirche statt. Im Anschluss werden die Kreativarbeiten des Basars auch im Pfarrzentrum angeboten.

Als besonderes Highlight führen die Kinder am Freitag, 14.12. um 14.30 Uhr das Musical „Leuchte, leuchte kleiner Stern“ auf, zu dem alle Interessierten herzlich in die Kita eingeladen sind. Die Proben haben bereits gestartet und alle Kinder mit den verschiedensten Religionen und Kulturen werden eingebunden sein, im Rahmen des Musicals die Weihnachtsgeschichte aus Kindersicht zu präsentieren, so dass auch Andersgläubigen der christliche Glaube und die christlichen Werte vermittelt werden.

In der Kita in Trägerschaft der Katholischen Kindertageseinrichtungen Hochsauerland Waldeck gem. GmbH werden aktuell 76 Kinder im Alter von 0- 6 Jahren betreut.

Auch das Jahresthema der Ulla für alle katholischen Kitas im Erzbistum „Die Welt ist bunt, die Welt ist rund“ nimmt die Kita bereits jetzt für die Jahresplanung 2019 gemeinsam mit Eltern und Pastoralteam auch unter dem Aspekt „Kinderpartizipation“ in den Blick, freut sich Propst Dr. Reinhard Richter.

Ziel ist es, alle größeren Aktionen aller Bildungsbereiche zukünftig mit einem religiösen Inhalt zu verknüpfen und Gott für seine wunderbare Schöpfung zu danken.

Wer zum Thema schon jetzt Ideen hat oder sich konkret einbringen möchte, ist herzlich eingeladen, sich bei Kitaleitung Manuela Elias zu melden.

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

