Brilon-Totallokal: Proben im vollen Gange

brilon-totallokal: Alme. Alle zwei Jahre spielt man in Alme Theater. Das hat Tradition, und das bereits seit über 25 Jahren. Die Proben zum diesjährigen Stück „Komm raus aus dem Schrank“ laufen seit September auf Hochtouren. Bereits am 1. Advent findet die Premiere statt.

Neu in dieser Saison: an fünf Nachmittagen bzw. Abenden stehen die Almer Theaterfreunde auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Termine und Start des Kartenverkaufs erfahren Sie in den nächsten Wochen an dieser Stelle. Wir, die Theatergruppe Alme, freuen uns auf Sie!

Quelle: Markus und Angelika Pingel

