Bläserkonzert am Petrinum

Brilon-Totallokal: Musik wird am Petrinum groß geschrieben

brilon-totallokal:Neben dem regulären Musikunterricht bieten alle Musiklehrerinnen und –lehrer ein Musikensemble an, in dem Schülerinnen und Schüler über den Unterricht hinaus musikalisch aktiv sein und gefördert werden können. Neben den Schulchören, der Big Band, dem Strings Plus Orchestra und dem Bläserkreis gibt es seit dem vergangenen Schuljahr eine BläserKlasse. Die BläserKlasse startet in der Klasse 5 und geht mindestens bis zum Ende der Klasse 6. Zu Beginn des letzten Schuljahres haben sich 26 Jungen und Mädchen zusammengefunden, um ein symphonisches Blasorchester zu bilden.

Bis auf wenige Ausnahmen kamen alle Kinder ohne Vorkenntnisse in die BläserKlasse. Nach nunmehr einem Jahr möchten die jungen Musikerinnen und Musiker der Öffentlichkeit vorstellen, was sie in dem vergangenen Jahr gelernt und erarbeitet haben. Deshalb lädt das Petrinum zu einem Bläserkonzert ein. Es findet am Freitag, dem 2. November 2018, um 19.00 Uhr in der Aula des Schulzentrums statt. Neben der BläserKlasse wird auch der Bläserkreis mitwirken, der seit 13 Jahren das musikalische Leben an der Schule mitgestaltet. Beide Ensembles werden von Musiklehrer Siegmar Paschkewitz geleitet. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Auch in diesem Schuljahr konnte wieder eine BläserKlasse eingerichtet werden.

Quelle: Siegmar Paschkewitz, Bläserkreis Petrinum

