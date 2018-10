Der Sauerländer Blütengarten – eine wohltuende Alternative zum Gestaltungseinerlei

Brilon-Totallokal: Auf dem Gutshof von Schloss Bruchhausen entsteht ein „Arche-Projekt“ für Bauerngärten

brilon-totallokal: Bruchhausen. Wenn man heute viele Gartenanlagen, nicht nur in Neubaugebieten, betrachtet fällt auf, dass sich die Gartengestaltung in den vergangenen Jahren immer weiter von der Natur entfernt hat. Anstatt Blüten, Stauden, Kräutern oder Gemüse überwiegt vielerorts eine Mischung zwischen Beton, Kies und Formgehölzen. Ein Trend der unsere Städte und Dörfer ein Stück lebensfeindlicher macht. Kein Wunder, dass sich Insekten und Vögel an solchen Orten nicht mehr wohl fühlen. Wie Garten richtig geht möchte der Rosenbogen Heidrich in Bruchhausen, mit Unterstützung der Biologischen Station des HSK, in einem neuen Leader Projekt zeigen.

Im „Sauerländer Blütengarten“ soll die Pflanzenvielfalt der alten Bauerngärten erhalten werden und darüber hinaus als Motivation für Gartenbesitzer dienen, nach dem Motto „Vielfalt statt Einfalt“, die wunderschöne Gartengestaltung früherer Zeiten neu für sich zu entdecken. Besonders Kindergruppen und Schulklassen sollen sich in geplanten Projekten mit den Kreisläufen der Natur spielerisch auseinandersetzen können. Ein Prinzessinnen-Garten, der hauptsächlich von der Farbe Pink geprägt ist, soll ebenso dazu beitragen wie die bunte Vielfalt der Pflanzen und Insekten. Aber auch für ältere Menschen bietet der Sauerländer Blütengarten einen Hort der Erinnerung, zugleich können sie ihr altes Wissen auch noch gut in die weitere Gestaltung des Gartens einbringen. Denn neben den alten Kulturpflanzen, wie Alant und Guter Heinrich, verschwindet auch das Jahrhunderte alte Pflanzenwissen aus unseren Gärten.

Das Gartenprojekt in Bruchhausen soll im Endeffekt ein Multiplikator sein. Die Besucher sollen durch ihre Eindrücke dazu ermutigt werden aus der „Mainstream-Gartengestaltung“ auszuscheren und ihren heimischen Garten zu einer individuellen Wohlfühloase umzugestalten. Dabei tuen sie sich selbst was Gutes, aber auch der Umwelt. Wenn überall wieder Sauerländer Blütengärten entstehen, wird eine reichhaltige Flora und Fauna das Sauerland noch lebenswerter machen. Der offizielle Start des Projekts ist am 1. Juni 2019, zur 875-Jahr-Feier in Bruchhausen geplant. Wer noch alte Pflanzensorten oder auch sein Gartenwissen in das Projekt einbringen möchte, kann sich gern mit Mechthild Heidrich in Verbindung setzen. Telefon: 02962/880812 (ab 12 Uhr).

BU: Gärtnerin Dagmar Kramer, Werner Schubert von der Biologischen Station und Initiatorin Mechthild Heidrich pflanzen Dost (wilder Majoran) im künftigen Insektengarten.

Quelle: Norbert Schnellen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon