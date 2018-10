Brilon-Totallokal: Stadtbücherei und Kolping Bigge laden zu Familien-Spieleabend ein

brilon-totallokal: Olsberg. „Let’s Play – Familie & Freunde!“ – Das ist das Motto des ersten Familien-Spieleabends, zu dem Stadtbücherei Olsberg und Kolpingfamilie Bigge am Freitag, 9. November, gemeinsam in die Räume der Bücherei einladen. Von 18 bis 21 Uhr wird gespielt, was das Zeug hält. Die Kolpingfamilie bietet schon lange regelmäßig jeden 2. Freitag im Monat ab 20 Uhr Spieletreffs an. Wegen der späten Stunde treffen sich zu diesen Terminen oft eher erwachsene Spieler. Das wollen die beiden Veranstalter jetzt mit dem Familien-Spieleabend zur kinderfreundlicheren Zeit ändern.

Wissenschaftler haben erkannt, wie wichtig regelmäßiges Spielen für Kinder ist: Kinder sammeln grundlegende Erfahrungen, die sie im Alltag nutzen können. Sie lernen kooperativ zu handeln, kreative Ideen zu entwickeln, Spannung und Entspannung auszuhalten, sich zu konzentrieren, zuzuhören, mit Sieg und Niederlage umzugehen und bestimmte Regeln einzuhalten. Ganz nebenbei werden außerdem Gedächtnis, Fantasie und logisches Denken trainiert.

Besonders profitieren Kinder vom Spiel in der Gemeinschaft. Hier erfahren sie, was es heißt, voneinander abhängig zu sein und sich aufeinander verlassen zu können. Bei aller Pädagogik bringt Spielen aber natürlich vor allem eins: Spaß! Das gilt selbstverständlich auch für Erwachsene. Wie die Kinder erleben sie im Spiel Spaß und Spannung hautnah und bauen Alltagsstress ab.

Der Familien-Spieleabend ist deshalb ausdrücklich nicht nur für Kinder gedacht. Gespielt wird generationenübergreifend.Es sind alle Spieler eingeladen, die Lust haben, Gesellschaftsspiele in einer Gruppe auszuprobieren – seien es Kinder, ganze Familien oder ausschließlich Erwachsene. Der Eintritt ist frei.

Damit der Abend ein voller Erfolg wird, hat die Stadtbücherei allein 25 neue Spiele angeschafft. Ausgewählt wurden die Spiele überwiegend von den „Spieleprofis“ des Kolpingspieletreffs mit besonderem Augenmerk auf Familien- und Gesellschaftsspiele. Aber natürlich dürfen die neuen Spiele nicht nur von Familien getestet werden. Jeder Spielverrückte kann sich austoben, denn im neuen Repertoire finden sich natürlich auch Spiele, die durch ihren komplexeren Spielmechanismus eher für Erwachsene bestimmt sind.

Damit das leibliche Wohl der Teilnehmer bei allem Spielspaß nicht zu kurz kommt, werden Getränke und kleine Snacks angeboten. Deshalb bittet die Stadtbücherei Olsberg zur besseren Planung um Anmeldung unter 02962 / 979-383 oder unter stadtbuecherei@olsberg.de per E-Mail.

