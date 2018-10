Brilon-Totallokal: Öffentlicher Gastvortrag des Europaabgeordneten Dr. Peter Liese am 26. Oktober in der Fachhochschule Südwestfalen

brilon-totallokal: Meschede. Am 26. Oktober ist der Europaabgeordnete des Hochsauerlandkreises Dr. Peter Liese in der Fachhochschule Südwestfalen zu Gast. In seinem öffentlichen Vortrag erklärt er, wie es im Europäischen Parlament in Wirtschaftsfragen zugeht. Interessierte Zuhörer sind herzlich eingeladen.

„Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, tiefere Einblicke in den Maschinenraum Europas zu nehmen, um zu verstehen, wie die Politik in Brüssel und Straßburg tickt“, erklärt Gastgeber und Honorarprofessor Dr. Martin Reuber. Für den Mittelstand wäre die Erschließung von Märkten im europäischen Ausland ohne das EU-Recht nicht so einfach möglich gewesen. Auch das Europaparlament hat sich stark gemacht für die Abschaffung zahlreicher Hindernisse im grenzüberschreitenden Handel. Dr. Peter Liese möchte durch seinen Besuch den angehenden Ingenieuren und Wirtschaftswissenschaftlern zeigen, warum es heute so wichtig ist, die europäischen Entwicklungen im Blick zu behalten.

Der Europaabgeordnete ist zu Gast im Modul „EU-Recht“. Hier werden im Bachelor-Studiengang Internationales Management die rechtlichen Rahmenbedingungen des europäischen Binnenmarktes praxisnah erarbeitet. Der Vortrag findet am 26. Oktober ab 14:30 Uhr im Hörsaal 1.1.2 der Fachhochschule Südwestfalen in der Lindenstraße 53 in Meschede statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

BU.: Der Europaabgeordnete Dr. Peter Liese möchte jungen Menschen Einblicke ins Europäische Parlament geben

Foto: Christoph Meinschäfer Fotografie

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon